【TechWeb】8月26日消息，半导体显示技术公司京东方今晚发布了2019年半年度报告。报告显示，京东方上半年实现净利润16.7亿元，同比减少43.92%。

京东方财务数据

今年上半年，半导体显示产业高世代线产能集中快速释放，市场需求不振，供过于求的局面愈发严峻，面板价格持续下跌，显示业务盈利能力大幅下降。

京东方表示，整体来看，上半年公司顶住市场压力，在行业市场规模总体萎缩大环境下，实现营收持续稳定增长，上半年公司实现营收约550亿元，同比增长约27%。

今年上半年，京东方归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.5亿元，同比减少56.65%；经营活动产生的现金流量净额为115.9亿元，同比增长0.12%。

京东方介绍称，该公司显示器件整体出货量继续保持全球第一，出货面积同比保持增长；智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流应用领域出货量仍保持全球第一。创新应用类产品出货量和出货面积同比大幅增长，其中ESL（智慧零售电子标签业务）和穿戴市占率全球第一，拼接市占率全球第二。高分辨率/Touch化/窄边框/Borderless/65英寸+等高附加值产品销量及内部出货占比均大幅提高。

中国大陆首条AMOLED（柔性）生产线—成都第6代AMOLED（柔性）生产线良品率达到业内较高水平，上半年出货量超千万片；绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线已实现量产出货，柔性OLED智能手机市占率有较大提升；全球首条TFT-LCD最高世代生产线——京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线实现满产。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。

智造服务事业群智能工厂1升级项目实现设备搬入，将按计划实现投产；智能工厂2大尺寸柔性自动化线按计划推进设备制作。电视整机国内市场销量同比增长60%，TV整机成功开发32英寸、43英寸低成本无边框系列产品；无边框全面屏系列品牌客户全面导入量产；MNT整机成功开发21.5英寸-32英寸Gaming全系列产品并实现量产。显示器整机战略客户出货同比有所增长。

今年上半年，京东方新增专利申请4,872件，其中发明专利超90%，海外专利申请超35%，柔性OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超2,500件，新增专利授权2,953件，其中美国授权超1,200件。技术标准方面，上半年共主持修制定外部技术标准25项，其中主持的1项“透明显示”IEC国际标准正式发布。

今天收盘，京东方A(SZ:000725)下跌2.27%至3.88元，总市值约1350.18亿元。