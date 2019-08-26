通过反垄断审查，苏宁易购收购家乐福中国或将步入实施阶段

IT之家8月26日消息 2个月前苏宁宣布拟收购家乐福中国80%股份进而引发了行业高度关注。而近日苏宁易购（002024.SZ）官方发布公告称目前已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》“对苏宁易购集团股份有限公司收购荷兰家乐福中国控股公司股权案不实施进一步审查”。换句话说苏宁易购对家乐福的收购案只差最终实施了。

▲苏宁易购总部

据相关资料显示，目前家乐福中国在国内拥有约3000万会员、210家大型综合超市、24家便利店及6大仓储配送中心，覆盖22个省份及51个大中型城市。2018年，家乐福中国营收近300亿元。而苏宁在这近30年的发展过程中已构建起全场景布局、多产业协同发展的智慧零售版图，逐步实现了从线上到线下、从城市到乡镇全覆盖的目标。

对于此次收购案，商务部新闻发言人高峰称：“苏宁收购家乐福中国是正常的市场行为，线上电子商务企业和线下商超融合发展是商业零售业发展的新趋势，能实现不同业态的优势互补，扩展供应链的综合服务空间。”

同时据中金公司研报显示，这是苏宁继收购万达百货后，在线下优质零售资源方面的再次布局，将有助于加速苏宁大快消品类发展，丰富苏宁智慧零售全场景布局，并有利于降低采购与物流成本，进一步提升公司市场竞争力，实现跨越式发展。