三六零2019上半年净利润40.52亿元，同比增长163.66%

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8月26日晚间消息，三六零发布2019年上半年财务报告，财报显示，上半年三六零实现营业收入59.25亿元，同比下降1.67%；归属于上市公司股东净利润为40.52亿元，同比增长163.66%。
报告期内，三六零互联网广告及服务收入46.97亿元，同比略降1.16%；互联网增值服务收入4.82亿元，同比下降24.60%；智能硬件业务收入6.17亿元，同比增长22.57%；安全业务商业化开展时间较短，尚未形成规模化收入。
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