索尼众筹NYSNO-100对讲机，可以戴在耳朵上：单只重量仅14克

七月初的时候，我们报道了索尼众筹的一款便携式个人空调设备 Reon Pocket，将其放在位于背后颈部下方的特制T-Shirt口袋中，便可提供随身的空调效果，最多可将体感温度降低14°C，而在冬天时最高可升高8°C。而最近索尼继续在众筹领域进行新的尝试，这次是一款「可穿戴对讲机」。

从索尼众筹官网来看，这款代号为NYSNO-100的对讲机采用了类似Ear Duo的设计，和耳腔接触的发声部为入耳式设计，往后延伸的部分则为信号处理以及电池的位置，单只的重量仅为14克。

由于采用了可穿戴的设计，所以十分适合一些运动或者腾不出手的场景，例如在冲浪、骑行或者徒步时，能够和同行的伙伴完成交流。值得一提的是，NYSNO-100最多支持同时与三款设备连接通信，且通信距离最远也只覆盖500米的范围，所以在使用时需要特别注意。

除了充当对讲机以外，由于NYSNO-100内置了蓝牙5.0和2.4GHz Wi-Fi，所以能够将其与手机连接，当作蓝牙耳机使用，其内部的降噪功能也能够确保你收听到清晰的信息。

NYSNO-100的众筹目标为5610万日元，提供了最多三组的支持项目，预计上市时单枚价格为14000日元（约合950元），将于2020年6月发货。