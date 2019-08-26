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美国疾控中心呼吁提高HPV疫苗接种率，全美升至80%

2019-8-26 21:23:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据新华社消息，美国疾病控制和预防中心近日发布报告称，人乳头瘤病毒(HPV)疫苗可以预防九成以上由人乳头瘤病毒导致的癌症，呼吁将全美HPV疫苗接种率提高到80%。

美疾控中心发病率和死亡率周报显示，2012年到2016年间，平均每年报告约4.4万例与人乳头瘤病毒相关的癌症。而在可能由人乳头瘤病毒导致的约3.48万例癌症中，其中92%的病例都是由HPV疫苗覆盖的病毒亚型导致的，因此如果按照推荐接种疫苗，就有望得到预防。

美疾控中心建议所有11至12岁的儿童接种HPV疫苗。但最新数据显示，2018年，只有51%的美国青少年按推荐程序接种了HPV疫苗，仅比2017年增加了2个百分点。

美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德说：“最新数据显示，四分之一的父母在收到接种HPV疫苗的医学建议后，仍然选择不让孩子接种。HPV疫苗是安全的，我们鼓励父母带十一二岁儿童接种，进一步预防日后患上人乳头瘤病毒导致的癌症。”

人乳头瘤病毒被认为是引起宫颈癌、肛门癌、阴道癌和阴茎癌等癌症的罪魁祸首，男性和女性都可能感染。目前已知人乳头瘤病毒超过百种，其中少数是高危型，例如16型和18型HPV引起约70%的宫颈癌和癌前病变。HPV疫苗可通过阻止人乳头瘤病毒感染预防相关癌症发生。

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关键词：疫苗HPV癌症

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