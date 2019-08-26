很多消费者买车之前，都喜欢浏览一些汽车论坛，看看心仪的车型，了解一下车友们对其外观、性能和配置的评论。更重要的是这些车型近期价格是否实惠，有无活动优惠等等。

“现在电脑和手机上论坛、看帖子倒是越来越方便了，可以越看越乱，喜欢的车都不敢下手买。”好几位打算近期买车的读者向懂懂笔记反应，逛了很多汽车论坛和网站后，发现心仪的车型都被反映有严重质量问题：要么刹车软，要么有异响。

看完之后，读者表示越研究越担心：“尽管有车友评论一些发帖的人是车黑，但还是犹豫不决了。”

懂懂笔记发现，在部分主流的汽车论坛和手机应用上，几乎任何品牌车型都会有人反映质量问题，甚至有理有据有图有真相。而后面的车友跟帖，大多是清一色骂“车黑”……

到底谁是真的车主，谁是“车黑”？普通的消费者的确难以分辨。可以说，一味吹捧品牌厂商、新车型的“车托”，消费者见得多了，那么“车黑”又是怎么回事？网络“车黑”对汽车销量的影响真的比“车托”更明显吗？车托和车黑背后的“流量江湖”，究竟有什么名堂？

No.1“车托”不如“车黑”传播力度大

“负面信息的影响力，当然比正面的广告和宣传强多了，利用好了能起到意想不到的效果。”

以投放汽车宣传广告为由，懂懂笔记联系上了一家自称能提供“汽车论坛宣传解决方案”的机构。一位名为“张伟”的业务负责人表示，无论是“车托”还是“车黑”自己的机构都能胜任。

不过，在他看来“车黑”产生的影响力要比“车托”大很多。不少汽车品牌、经销商和4S店都比较青睐通过“车黑”的方式抹黑竞争品牌、对标车型，这种方式比找“车托”吹捧自家的产品更有杀伤力。

“说白了，骂对手不好比说自己好的营销效果要好上十倍。”张伟表示，由于主流车坛上有大量的车主和车迷，他们对自己购买或者熟悉的车型、性能更为了解，如果找车托肆意吹捧常常会被“揭发”。

比如“车托”发布一则只有优点、无任何缺点的“用车报告”，跟帖的车主一定会毫不留情地“揭短”。这样一来，厂商的宣传效果非但没能达到，反而会产生负面作用。

“吹捧自己会被揭短，又不可能吹捧友商，那么在友商软文的后面揭发车托，抹黑别人的产品岂不更好？”张伟表示，他们机构旗下拥有大量兼职的“键盘侠”。只要一声令下，就能够快速在各大主流汽车论坛上发布各家品牌、车型的负面信息。

张伟声称，如要资金到位，24小时内他们就能在至少三大汽车论坛上，发布关于某款车型不少于50则的负面信息。甚至还能够通过“水军”评论，激发部分购车车主、消费者的共鸣。

一圈“黑”下来，合作费用仅一两万元。张伟表示，这样物美价廉的服务，从账号、话题、撰文到评论都无需“雇主”操心，完全可以包给机构一手策划。

“其实嘛，只要有三、五则回帖表示遇到类似的问题，消费者就怕了，对一款车的态度就会变化。”他强调，汽车是耐用消费品、家庭大支出，一但购买就要用好多年，所以消费者都比较谨慎，宁可错过也不愿意买错。

因此，只要黑得到位，“即便潜在买家就是喜欢这台车，也能够拖延决策购买的时间。”张伟表示。

那么，用“车黑”抹黑友商的效果，真的如张伟说的那样神乎其神吗？

在走访中，一位汽车行业的资深媒体人告诉懂懂笔记，现在浏览一下任何主流汽车论坛，只要是月销量较大车型的讨论板块，都能够看到“车黑”的身影。有时候“车黑”并非汽车品牌的举措，而是经销商、4S店相互竞争的手段。

如果请“车托”吹捧品牌、车型，一旦有车主“揭短”就会影响自家产品销量。而请“车黑”是抹黑对手的产品，通过误导意向买家，使得顾客犹豫和观望，这样才可以为自家的产品争取时机。

不过，经销商和做4S店雇佣“车黑”是否都有效果？为何有时候这种伎俩也会被识破？

No.2“车黑”带节奏，放大问题引共鸣

“专业的都不会被识破，我认为现在论坛上不专业的机构太多了。”

一提及“车黑”反被车主识破的话题，张伟立马解释称，“车黑”之所以会被论坛上的车主识破，是因为“黑”的不够专业。

他发过来一个案例：曾有帖子称“朗逸1.5L车型双离合顿挫严重”，而且是在很多论坛大量发帖。然而，专业网友指出朗逸1.5L的车型没有推出过双离合的版本，只有手动挡或6速手自一体变速箱。

“这样忽悠不懂行的消费者还行，但资深车主肯定一下就知道是喷子。”张伟表示，这种伎俩一旦被识破，反而会给品牌的拥趸树立自信。一些“不负责任”、不够专业的营销机构，在诋毁友商时，也的确缺乏专业能力，连车型的参数都未曾研究透彻。

另外，如果发帖用户既无车主认证，帖中也没有实拍图片，内容只是纯粹说某某车型如何不好，如何差劲，都是很难取信一些消费者的。

“真正专业的做法包括这几点，首先要褒贬结合，贬大于褒，加上真实车型的图片，才会让可信度增加。”张伟告诉懂懂笔记，其次要多采用日记形式，细水长流。

目前他们操作的手法，发布用车日记要循序渐进：例如用车5000公里感受、首保心得体会、半年体验分享、爱车周岁点滴......

在日记的内容中，先说车型的优点，让用户、车主放下戒心往下浏览，然后再罗列一些致命的缺点、槽点。

张伟强调，这些所谓缺点、槽点，并非空穴来风，而是他们专业“分析师”研究了大量车主口碑、车质网的投诉所得。

“只是将缺点放大、夸大罢了，一定会有车主有相同遭遇的。”如果“运气好”，浏览帖子的车主拥有同样的问题，那么一些回帖就会引发更多共鸣，引起更多用户尤其是潜在购车者的关注。

“另外，配图要真实。”例如日记配图，拍摄不能太专业，拍摄要真实环境。他们拍摄的图片有的是以看车名义到当地4S店拍摄的，有的是由“雇主”统一提供，目的都是要突出竞品车型的装配缺点、设计和质量问题。

据张伟透露，除了用车日记之外，最后要多用一些提问的标题形式，同样能够有效“黑化”一款车型，如：“长安欧尚A600爱生锈，是真的吗？”等问题，让真实的车主解答。

“在南方潮湿地区用车，什么样的车只要保养不好都会锈。”因此，机构笃定一定会有车主出现类似的情况，并进行回复评论，增强车辆缺点的普遍性、可信度。

如果没有真实车主回应问题怎么办？对此机构也准备好了预案，如果真的没有真实车主评论问题，那么机构就会自问自答！同时安排水军根据网上的投诉进行“改编”评论。

可以说，无论是用车日记还是提问式标题，很多汽车论坛上都可能存在着带节奏的操作。这些被无限放大的产品缺点，时刻“刺痛”着已购车用户的心，更让潜在消费者看着揪心、担心。

那么，能否有办法慧眼识车，从“车黑”隐藏的的汽车论坛中找到购车参考的真实信息？

No.3“车黑”成大招，买车需甄别

公开资料显示，汽车行业的专业论坛人气都非常火爆。今年初，汽车之家核心APP的MAU应高达5503.54万，而易车的MAU也有1203.32万，大量的车友、车迷聚集在相关论坛，探讨新车、改装和用车心得。

“很多年轻消费者在买车之前，可能不会看这些的广告，但会到论坛去看看车型的口碑。”张伟表示，正因为如此，每当车展、活动期间，以及车企下半年集中发布新款车型时，不少4S店、厂商都会投入预算，加大“车黑”的活跃力度。

不过，汽车品牌、汽车论坛也会在这期间加紧举报和审查，平台往往会处理、封禁一大批违规、恶意发布虚假资讯信息的“车黑”账号，“光是深港澳车展期间，我们就损失了上百个论坛账号了。”

张伟告诉懂懂笔记，如今有不少车企、经销商都明白自吹自擂的营销方式很难得到用户的青睐。因此，汽车圈一有大活动、大事件，车商都会聘请车黑机构进行负面营销，甚至已经尝试将“战场”从论坛转向了短视频、直播平台。不过，目前主流汽车论坛仍是恶意竞争的首选战场。

那么，如何在主流的汽车论坛中找到真正有价值的购车参考信息？

“只要能够辨别车托、车黑，是可以找到有价值的参考信息的。”相关汽车行业资深媒体人告诉懂懂笔记，“车托”的特点是一味吹捧，而“车黑”也有明显的特征。

比如，账号注册的时间短，大多是刚刚注册不久，或者是发帖的数量少，仅有一、两帖内容，且评论会涉及到很多不同车型，“这些账号大多数都是车黑。”

“另外不要光看车主认证和帖子里附有图片，就以为都是真车主。”该人士强调，如今部分论坛的车主认证门槛较低，“车黑”账号可以很简单地通过买卖信息的灰产机构，获取大量相应认证信息。

细心地用户，可以在进入意向车型论坛后，多看看“资深车主”和加V用户的内容，那些注册时间长、发帖数量多，且涉及相同车型话题多的，绝大部分是真实车主。他们发布的车旅记、使用心得和优缺点内容，基本上都比较真实可靠，值得消费者参考。

“有些不入流的车黑，甚至连头像都不设置，一看就不靠谱。”一位资深汽车论坛的版主表示，相比之前论坛上都是“车托”的情况，近几年“车黑”的确有泛滥之势，但只要用户仔细甄别，还是能够挖掘到有用的内容资讯。

“其实人无完人，车无完车，世界上没有最好的车，只有最合适的，毕竟那些车主说的也只是提供参考。”

【结束语】

让友商口碑一落千丈，变相让自家产品口碑“高涨”，从不考虑从产品、销售、售后方面进行改进，提高在业内影响力。

部分车企以及经销商，都只想在激烈的竞争环境中，用下三路的负面营销方式，诋毁对方达成销量目标，丝毫不顾及消费者的感受，甚至加以利用。

“车黑”逐渐演变成为汽车行业，竞争的主流手段，合资、自主车企窝里斗的营销方式，已经让购车的消费者苦不堪言，无从借鉴的虚假信息以及恶意内容，只会让汽车行业更加乌烟瘴气。