英雄联盟LPL 001选手Clearlove：我的“青春饭”，可能会久一些

IT之家8月26日消息 上周六，英雄联盟LPL季后赛老牌劲旅EDG不敌BLG，建队以来首次无缘全球总决赛。此外，对EDG来说，今年还有一个很大的变化，其打野选手Clearlove明凯并未在常规赛中登场。

日前，英雄联盟LPL 001选手Clearlove接受了人民网旗下人民电竞专访。

明凯表示，尽管他整个夏季赛常规赛均未登场，但他还一直都在与队伍一同起居和训练。因为感觉在基地直播会影响平时训练，他一月份以来也就没再直播（直至EDG输掉比赛后）。

如今27岁的明凯谈及没有退役的原因时表示，退役和年龄无关。他觉得自己还可以比赛，暂时没有退役的想法。

我对于退役的理解是：退役和自身有关系，只要实力够，那么你可以一直打下去，这个问题就和年龄无关。我觉得我现在还能打，还在调整，所以暂时没有退役的想法。

明凯表示，同样打了很久的Uzi可能也有这个想法。即便在2015至2016年间，直播行业爆发，许多人选择退役，但他（明凯）当时也从未有过退役的想法。

明凯称，他现在也到了职业生涯末期。当有人问他“有没有考虑过可能再不可能拿到S赛冠军”时，他说，自己没有遗憾，只有可惜。

因为我自己拼尽全力过，也努力过，拿不到的话，也够了——这个经历也够了，它成就了我，也造就了我。

就像塔里克的那句台词，明凯曾踏足山巅，也曾跌落低谷，但二者都让他受益良多。他表示，他知道大家喜欢调侃他的失误和一些事情。比如发“777”或者“4396”。但是他对此很久以前就没有多少负面情绪了。

谈到未来时，明凯表示，他会努力训练，如果实力足够，就继续参加比赛；如果不够，就会去做别的事情。

对于未来，我现在想的也是很简单的。我会努力去训练，如果我实力够了，就会回归打职业，如果不够——因为身体或者是状态，就会去做别的选择。

正如之前明凯为李宁拍摄广告的台词一样，“有人说电竞是青春饭，那我的青春可能会久一点”。他说，这个广告语其实是李宁那边想的，但对他而言，这个评价还挺贴切的。