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摩根大通放弃数字钱包Chase Pay，2020年初关闭应用

2019-8-26 23:17:10来源：猎云网作者：小猪配齐责编：骑士评论：

摩根大通银行的用户明年再也不能用他们的Chase Pay应用在店内消费了。

银行方面表示，将会在2020年初关闭其Chase Pay应用。这款移动支付应用在2015年发布，同年Apple Pay正开始流行。

Chase Pay负责人Eric Connolly在一封电子邮件中表示，我们宣布的这一变化旨在将我们的重点放在消费者行为趋势和商户投资上。我们看到了与商户合作的最大机会，可以在商户移动应用内直接通过在线的Chase Pay按钮以为客户提供便捷的支付解决方案。过去三年，商户应用程序实现了两位数的增长。

它计划增加更多通过商业应用程序（包括食品订购公司Grubhub）接受Chase Pay的零售商。

但摩根大通在数字银行和支付领域的尝试并不顺利。今年6月，该银行关闭了其移动银行应用程序Finn，该应用旨在以零费用和表情符号吸引千禧一代。今年，该公司还终止了与On Deck的在线小企业贷款合作。

摩根大通面临来自苹果的激烈竞争。据Loup Ventures今年2月的数据，43%的iPhone用户采用了Apple Pay。本周，苹果还与高盛合作推出了与iPhone相关的信用卡Apple Card，试图又一次颠覆支付领域。

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