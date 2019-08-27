德国联邦卡特尔办公室将Facebook告上最高法院

北京时间8月27日凌晨消息，德国联邦卡特尔办公室（Federal Cartel Office）周一称其将就地区法院作出的一项裁决向德国最高法院提出上诉，这项裁决要求该办公室暂停对Facebook数据收集活动的限制。

德国杜塞尔多夫（Duesseldorf）的一家地区法院此前裁定，联邦卡特尔办公室需暂停今年2月做出的一项决定，这项决定要求Facebook限制其在德国的数据收集活动。

联邦卡特尔办公室负责人安德烈亚斯·蒙特(Andreas Mundt)发表声明称：“我们相信，根据现行的反垄断法，我们可以采取监管行动。为了澄清这些问题，我们将向联邦法院提出上诉。”

Facebook对联邦卡特尔办公室2月做出的具有里程碑意义的决定提出上诉，后者指称这家全球最大的社交网络公司滥用其市场主导地位，在未征得用户同意的情况下收集他们的信息。在周一早些时候，位于杜塞尔多夫的高级地区法院作出裁决称：“这项命令应暂停实施，这意味着Facebook暂时不必执行联邦卡特尔办公室的决定。”

Facebook拒绝就此置评。

杜塞尔多夫地区法院表示，在德国最高法院对Facebook的上诉做出最终决定之前，该法院解除临时禁令以允许Facebook不必限制数据收集活动的裁决将保持有效。

德国有着根深蒂固的隐私问题，现在该国正处于全球联合抵制Facebook的最前线。去年的剑桥分析（Cambridge Analytica）丑闻加剧了这种抵制，当时数千万名Facebook用户的个人资料在未经同意的情况下被窃取。

德国联邦卡特尔办公室尤其反对Facebook收集来自第三方应用（包括Facebook自己的WhatsApp和Instagram应用）的数据，也反对Facebook通过“点赞”或“分享”按钮在线跟踪非Facebook用户的做法。

Facebook在上个月表示，该公司将改善用户数据保护措施以了结美国政府对其隐私行为展开的调查。根据当时达成的和解协议，Facebook需要支付50亿美元罚款。