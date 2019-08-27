《魔兽世界》经典怀旧服正式开服

IT之家8月27日消息 据魔兽世界官方消息，《魔兽世界》经典怀旧服在北京时间8月27日（周二）早上6点正式开服；所有拥有《魔兽世界》游戏时间的玩家都可游玩《魔兽世界》经典怀旧服。

据了解，《魔兽世界》经典怀旧服是对2006年原版《魔兽世界》体验的忠实再现。游戏的一切——战斗机制、经典角色模型、天赋树、地图布局，还有同其他玩家的互动都能给你带来真实的原版体验。

官方介绍称，《魔兽世界》经典怀旧服的每个服务器中最多可创建10个角色，所在地区所有服务器中共计可创建50个角色。同个PvP服务器上只能创建同一阵营的角色。《魔兽世界》经典怀旧服的内容将在六个补丁更新中逐步放出，使玩家的实力能逐步提升，以保证体验和原汁原味的《魔兽世界》相似；目前官方尚未决定第2到第6阶段何时上线。

PC端最低配置要求如下：