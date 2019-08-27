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《魔兽世界》经典怀旧服正式开服

2019-8-27 6:33:55来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家8月27日消息 据魔兽世界官方消息，《魔兽世界》经典怀旧服在北京时间8月27日（周二）早上6点正式开服；所有拥有《魔兽世界》游戏时间的玩家都可游玩《魔兽世界》经典怀旧服。

据了解，《魔兽世界》经典怀旧服是对2006年原版《魔兽世界》体验的忠实再现。游戏的一切——战斗机制、经典角色模型、天赋树、地图布局，还有同其他玩家的互动都能给你带来真实的原版体验。

官方介绍称，《魔兽世界》经典怀旧服的每个服务器中最多可创建10个角色，所在地区所有服务器中共计可创建50个角色。同个PvP服务器上只能创建同一阵营的角色。《魔兽世界》经典怀旧服的内容将在六个补丁更新中逐步放出，使玩家的实力能逐步提升，以保证体验和原汁原味的《魔兽世界》相似；目前官方尚未决定第2到第6阶段何时上线。

PC端最低配置要求如下：

  • 操作系统：Windows7 64位（包含最新的补丁包）

  • 处理器：英特尔酷睿2双核E6600或AMD Phenom X3 8750

  • 显卡：英伟达8800 GT 512 MB或AMD Radeon HD 4850 512 MB或英特尔HD Graphics 4000

  • 内存为2GB（若为集成显卡则需4GB）和存储空间为5GB

  • 显示器：分辨率要求最低为1024 x 768

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关键词：魔兽世界

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