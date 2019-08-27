内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Instagram开发独立消息应用Threads，对标Snapchat

2019-8-27 7:44:38来源：新浪科技作者：书聿责编：远洋评论：

北京时间8月27日早间消息，据科技博客The Verge报道，Instagram计划推出一款名为Threads的应用，作为Instagram主应用的伴侣来“促进用户与其最亲密朋友之间持续、亲密的分享”。

从很多角度来看，Threads都是Instagram为复制Snapchat的流行功能而推出的产品。该公司最初开发的是独立的Direct应用，但它在今年早些时候放弃了这项计划。

Threads融合了Direct和Snapchat的功能，并将它们与Instagram本身的“Close Friends”功能集成在一起。Threads允许用户设置状态，向好友发送消息，并展示有关位置和更多功能的“实时信息”等等：

The Verge还表示，“Threads的核心似乎是发消息”，而该应用的界面让人感觉与Instagram目前的私信界面“非常相似”。

与Facebook的许多最新措施非常相似，Threads似乎也是为了与Snapchat展开直接竞争。Facebook似乎认为Threads将促进更多的分享，但通过“Close Friends”整合的分享的对象将会减少。

这项计划正值Facebook的马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）强调私信的重要性，并计划合并Instagram、Facebook和WhatsApp之间的对话功能之际。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Instagram

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有