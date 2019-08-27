Instagram开发独立消息应用Threads，对标Snapchat

北京时间8月27日早间消息，据科技博客The Verge报道，Instagram计划推出一款名为Threads的应用，作为Instagram主应用的伴侣来“促进用户与其最亲密朋友之间持续、亲密的分享”。

从很多角度来看，Threads都是Instagram为复制Snapchat的流行功能而推出的产品。该公司最初开发的是独立的Direct应用，但它在今年早些时候放弃了这项计划。

Threads融合了Direct和Snapchat的功能，并将它们与Instagram本身的“Close Friends”功能集成在一起。Threads允许用户设置状态，向好友发送消息，并展示有关位置和更多功能的“实时信息”等等：

The Verge还表示，“Threads的核心似乎是发消息”，而该应用的界面让人感觉与Instagram目前的私信界面“非常相似”。

与Facebook的许多最新措施非常相似，Threads似乎也是为了与Snapchat展开直接竞争。Facebook似乎认为Threads将促进更多的分享，但通过“Close Friends”整合的分享的对象将会减少。

这项计划正值Facebook的马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）强调私信的重要性，并计划合并Instagram、Facebook和WhatsApp之间的对话功能之际。