印度考虑放宽外企本地采购规则：或鼓励苹果开店

北京时间8月27日早间消息，据彭博社报道，知情人士透露，印度正考虑放松针对仅出售自有品牌的外国公司制定的本地采购规范，此举可能会鼓励苹果公司在该国开设门店。

知情人士表示，根据该提议，外企在印度工厂的货物出口将被视为本地采购。满足采购规范所需的时间将从5年提高到8年。该提案由印度商务和工业部领导，很快就会得到内阁的批准。

根据现行政策，外企需要在本地购买至少30%的产品。对于包括苹果在内的许多公司而言，该规则一直是一个痛点。印度商务和工业部发言人没有立即发表评论。

苹果一直在与印度官员进行谈判，以进入这个全球发展最快的智能手机市场，并在中国业绩停滞不前时占据该国更大份额。苹果一直在印度市场份额不大，部分原因在于其高昂的价格，但获得本地制造资格将帮助总部位于加州库比蒂诺的苹果规避20%的进口关税。

在中国市场份额下降的情况下，苹果一直忙于为其在印度制造奠定基础。其主要合作伙伴富士康科技正在为iPhone XR系列进行质量测试，并计划在印度南部的一家工厂开始批量生产。较旧的型号已经在班加罗尔的纬创工厂组装。

印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)在7月5日的预算演讲中宣布，将放宽单一品牌零售业的本地采购规范以吸引外国投资。

印度也在考虑允许这些公司在该国建立实体店之前开设网上商店。

印度禁止外企向销售不同品牌的百货公司投资。