《黑镜：潘达斯奈基》黯然离场，却为交互式电影赢了未来

今年年初，Netflix产品创新总监Carla Engelbrecht在美国凤凰城的一位志愿者家中一起观看，或者可以说是游玩或体验这部《黑镜》的交互式电影《黑镜：潘达斯奈基》。在这部电影中，一位名叫Stefan的年轻英国程序员将一部奇幻小说改编为游戏，然而很快现实和虚拟世界便混合在了一起，而该互动式电影本身也具有“混合现实和虚拟”的性质，观众可以对剧情走向做出选择，并对其结局产生影响。

例如，观众可以使用遥控器选择Stefan应该吃什么早餐，以及决定他是否应该杀死他的父亲等等。作为Netflix的产品创新总监和这种新型观影体验的设计师，Engelbrecht这时正在研究Netflix观众对《黑镜：潘达斯奈基》这种交互式电影的情绪反应。

体验完毕之时，这位坐在Engelbrecht身旁的志愿者女士说，在观看电影时，她只是想让Stefan找到一份好工作，完成游戏制作，并最终可以遇到一个好女孩。后来Engelbrecht表示，这位女士完全忘记了这是《黑镜》系列，是一部关于人与科技的黑暗科幻故事，但她对主角的那份同理心是不可否认的，而且她为达成一个美好的结局在选择上花了不少心思。

Engelbrecht对此表示非常欣慰，当然并不是每个观众都有同样的感情。观众对《黑镜：潘达斯奈基》的评论褒贬不一，尽管许多观众都在称赞其独特的原创性，但同时这部电影的选择体验也招来了不少争议。纽约时报的一篇评论说，这部电影中的许多选项都是多余的，毫无意义的，也许只有小孩子才会对这些无聊选择感到兴奋。

虽然《黑镜：潘达斯奈基》也许并不是一部非常成功的作品，但从Netflix的角度来看，这部电影却蕴含着充满可能的未来。在2016年的一次采访中，该公司的联合创始人兼首席执行官Reed Hastings预测：“新的娱乐形式将取代电影和电视节目”，两年后，Netflix在一份收益报告中指出，其与Fortnite竞争更加着重在视频游戏方面，而不是HBO。

今年7月，Netflix表示其已经流失了近126000名美国用户，创下八年来的季度流失新高。而如今Engelbrecht的这部交互式电影也许可以让Netflix找到保留用户并东山再起的方法，正如Netflix原创系列导演Andy Weil所说：“现在只有Carla才能创造可能。”

交互式视频也许远没有传统情景喜剧那样的轻松舒适，观众也不能像以前那样一边刷剧，一边洗洗衣服洗洗碗，但Engelbrecht希望观众能够更加投入到戏剧情节中，在她看来，为故事添加选择让观众进行交互可以成为一种主动吸引观众的方式，她说：“在交互式视频中，观众会像观看传统一样不断观赏剧情并获取信息，然而对主角的行为做出决定却往往是一件令人纠结的难事，这时观众才会体会到情感因素对这些决策的影响。”

但即使是开发和应用《黑镜：潘达斯奈基》交互式框架的Engelbrecht也承认道：“其实我一直以来都对交互式视频有所顾虑，因为在剧情中让观众主动做出选择往往会破坏情节故事的意外性和未知性，这两者无法共存。”

至今人们还不能为交互性视频下一个确切的定义，这类视频也许可以成为一个全新的多媒体娱乐模式。它的历史最早可以追溯到70年代后期，当时美国华纳有线电视通信公司推出了一种称为Qube的系统，通过该系统观众可以在答题节目中对问题答案进行投票，几十年后，当时担任Liberate科技公司主席的Mitchell Kertzman表示：“互动电视这种模式听起来更像是会让看电视变得更困难，好像我在看电视时必须要根据节目做出什么操作一样，也许用户只想安安静静地看个电视。

Engelbrecht认为，这种互动性电视节目可以通过观众的选择，让剧情按观众的喜好发展，这样一来就等同于为每位观众都提供了量身定制的节目。之后，她也调侃道：“为每位观众都提供量身定制的节目，这个说法本身也真是够‘黑镜’了”。Netflix高管Weil也认为，观众喜欢拥有控制权。他说：“人们喜欢对剧情做出选择，影响故事的发展，但一些电影制作人却不能接受这个想法，他们总是认为身为一个导演，剧情发展应该由他们决定。”

Weil还表示，互动电视和电影根据观众的意愿发展剧情，这使得其娱乐方式更具灵活性，并让观看体验提升了一个档次。另一方面，这种互动模式可以看作是作者放弃的选择权力，并让观众自己做出一些“艰难的选择”。

在制作这部交互性电影之时，Engelbrecht和她的团队经常为其结局的制作而感到困扰。倘若有用户因为一系列的“决策失误”，而无法使剧情继续进行下去，这时结局的成了一个问题。对此，Engelbrecht说：“我经常在想，我们要不要在这个时候给主角来一个死亡结局？这种死局情况在游戏里面比较常见，但我们这个是电影不能像游戏那样随心所欲地重来，因此我们必须得给它一个合理结局。”

对于《黑镜：潘达斯奈基》这部电影来说，有些观众可能会因为不知道还有多少剧情要走而感到倦怠和无聊，有些观众又可能想要一直呆在这个电影世界中不想让其草草结束，想到这一点，Engelbrecht总是会抱怨：“哎，到底要怎么结局？”