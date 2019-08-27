地球微生物具有较强耐受性，可能幸存于火星湖泊

北京时间8月27日消息，据国外媒体报道，地球微生物能在火星湖泊中存活吗？虽然不太可能。

▲在高氯酸盐环境中生长的嗜盐杆菌菌群看起来比正常菌群更小，颜色更浅，但它们仍然能够幸存下来

火星与地球环境完全不同，尽管有证据表明早期火星有大量水资源，火星表面可能存在海洋，但是海洋已经干了至少10亿年时间，随着火星过渡到一个寒冷、干旱的世界，过氧化氢和高氯酸盐等化学物质积集在火星表面和地下，如果现今火星存在任何生命形式，它就必须适应这些对生物不利的化合物。

《天体生物学》杂志发表的一篇最新论文中，柏林技术大学科学家描述了地球微生物对氯和高氯酸盐物质的耐受性，以及它们如何适应这些化学物质的存在，这项试验使用一种微生物——嗜盐平球菌，它们在加拿大高北极地区寒冷高盐环境中生存，在将其暴露在越来越高的高氯酸盐和不同温度下的氯化物浓度之后，科学家发现嗜盐杆菌对高氯酸钠的耐受性是迄今为止所有被测试的微生物中最高的。

这并不是说地球陆地微生物可以在火星地下湖泊中生存，2018年，科学家通过火星轨道雷达测试发现一处地下湖泊，温度保持为零下68摄氏度，因此必须有极高浓度的高氯酸盐浓度保持其湖泊液态化。

这对嗜盐杆菌而言似乎是一个很大的挑战，海因茨还发现一种真菌，它可以在浓度更高的高氯酸钠溶液中生存，浓度可高达20%，对于其他化学物质，例如：氯化钙，微生物在较低温度下可以耐受较高的浓度。

如果火星微生物长期暴露于高浓度且有毒化学物质，它们的环境适应能力可能比地球微生物更好，毕竟地球是一个海洋星球，地球上很少有高氯酸盐存在的区域。