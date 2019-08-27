许多人认为10月5日是Linux Kernel的周年纪念日，因为这是 Linux项目在1991年首次对外公开发布的时间。但你可能不知道的是，早在1991年8月26 日，当年还是大学生的Linus Torvalds就向comp.os.minix新闻组的成员透露了出于“业余爱好”而正在研究操作系统的消息。因此，这个时间也被许多爱好者视为Linux Kernel的真正诞生日期。

Linus 28年前发帖说：“我正在研究一款（自由的）操作系统（就是个兴趣爱好，我不会搞得像GNU那么大那么专业），打算让它工作在386(486) AT平台上。它从四月就开始酝酿了，马上就快好了。我希望那些喜欢或不喜欢minix的人能够反馈意见，因为我的系统和它有点类似（同样的文件系统的物理布局——由于实际原因，还有些其他的东西）。我现在已经移植了 bash(1.08)和 gcc(1.40)，而且看起来奏效了。这意味着我会在几个月内得到一些实用的东西。我想了解大多数人想要的特性是什么，欢迎各位积极提出建议，不过我不保证能实现:-)。”

1991年8月26日，21岁的芬兰学生Linus Benedict Torvalds在comp.os.minix新闻组宣布了 Linux项目，声称它只是一个业余性质的项目，不会像GNU那样庞大和专业。但Linus没有在8月26日这天发布Linux，而是于 9月17日在芬兰大学和研究网络（FUNET）的FTP服务器（ftp.funet.fi）上向一部分朋友私下公开了Linux（0.01），当时只有一到两个人下载，首个公开发布的版本Linux 0.02是在10月5日，首个不需要Minix的独立版本是在当年圣诞节发布的 0.11。

最初发布的Linux 0.01版本仅包含10239行代码，而现在的Linux Kernel 5.x系列，内核树的总代码行数约为260万行。

▲内核版本的代码行数

28年后的今天，Linux已经悄无声息地统治了世界，绝大部分服务器运行的都是Linux；基于Linux的Android是目前最流行的操作系统，运行在超过20亿台设备上；云服务多提供基于Linux的系统，就连微软的Azure服务最受用户欢迎的操作系统也是基于 Linux；NASA国际空间站上的大部分计算机运行的是Linux；, SpaceX的Dragon飞船和Falcon 9火箭也是运行Linux。

最新的数据显示，过去的2018年，Linux Kernel发布了6个版本，从年初的Linux 4.15到圣诞节前夕的4.20，共有74,974个commits，增加了3,385,121行代码，移除了2,512,040行代码，净增87万行代码，内核树的总代码行数为26,132,637行。递交最多commits的内核开发者除了Linus Torvalds还有David S. Miller、Arnd Bergmann、Christoph Hellwig、Colin Ian King和Chris Wilson。

根据"gmail.com"的域名记录，最积极为内核贡献的厂商是英特尔(将近6%)，其次是红帽(5.3%)。

为纪念Linux Kernel 28周年，下面列出了28 个与Linux和Linus Torvalds 相关的有趣事实。