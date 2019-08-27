今天你被骚扰了吗？起底“电话营销”行业乱象

“在瓜子二手车App上浏览了一下，立刻就接到了骚扰电话。”

网友@桂东在微博吐槽称，自己明明没有在瓜子二手车平台注册过，更没有留下手机号，可是却三番五次被工作人员电话骚扰。“每隔一段时间就要给我打一次，以后谁还敢看他们的App？”

像桂东这样深受骚扰电话困扰的网友不在少数，在微博上，每天有上百位用户抱怨自己受到了电话骚扰，在黑猫投诉上，关于骚扰电话的投诉信息高达3300多条。

“去了一趟医院，然后就收到了各种骚扰电话，指名道姓地说我医保卡要被冻结。”

“自从买了房后，装修公司、信贷公司、家具公司的骚扰电话就没停过。”

“只是想安静的睡个午觉，结果三四个骚扰电话打进来，感觉脑袋要炸掉了！”

……

在信息时代，垃圾短信、网络诈骗和骚扰电话已经成为社会“顽疾”，久治不愈。

今年315晚会上，央视曝光了AI骚扰电话黑色产业链，随后，工信部对相关企业进行了严厉处罚并表示会加强骚扰电话治理；8月，新华社记者“卧底”骚扰电话源头企业，再次曝光了个人信息泄露的地下黑产，两天后，工信部约谈中国移动并组织召开整治骚扰电话专项行动工作会，重拳打击个人信息贩卖现象。

不过，虽然监管部门多次“亮剑”，相关企业、运营商也表态会大力整改，可事实表明，电话骚扰依然困扰着用户，部分企业依旧在堂而皇之地疯狂扰民。

人们不禁要问：难道这种现象就没有办法根治了吗？

谁在泄露个人信息？

个人信息泄露是骚扰电话泛滥的最根本原因。

如今在大数据时代，我们在网站或App留下的蛛丝马迹，都有可能被“有心人”轻易捕捉到，比如“只浏览一下网站，手机号就泄露了”。

这种“高科技”在2017年曾被媒体曝光过，其背后是一条叫做“手机访客营销”的黑色产业链，简单来讲，就是不法份子利用运营商系统漏洞，窃取访客手机号返回接口，根据接口开发出所谓的“手机访客营销”平台，这种平台其实就是一款内嵌了恶意代码的“黑客爬虫”。

而有“营销需求”的网站运营方则会从代理商手中购买该项服务，将恶意代码嵌入到自家网页中，之后，当用户访问网页或App时，运营方就可以在后台看到用户的手机号、搜索关键词等详细信息。

▲图片来源：江西卫视

早在三年前，这种手机访客营销“服务”就已经形成了成熟的产业链，从工具开发、销售代理再到购买者，整个利益链条分工明确，范围覆盖全国数十个省份，据悉，当时有大约4万个站点都内置了这种“服务”，每天有数百万网民的个人隐私被泄露。

2017年底，公安部门联合互联网公司展开“滤网行动”，破获国内首例“手机访客营销”黑产团伙，逮捕了26家涉案网站负责人及多名违法犯罪嫌疑人。同时，公安机关还联合百度展开专项打击，利用AI技术围剿黑产，先后开展了5次针对性黑产对抗。

不过，即使“手机访客营销”平台一直被重点打击，一些商家仍然在以身试法。新浪科技在微博上搜索关键词“浏览，信息泄露”发现，近期有多名网友反映自己在浏览某网页后接到了骚扰电话，这种现象主要集中在房地产、二手车、现金贷等领域。

除了恶意扒取用户数据之外，个人信息的倒卖也是互联网信息产业的一大“毒瘤”。

近日，据新华社报道，记者“卧底”骚扰电话源头企业发现，一些互联网巨头、银行和房产中介是信息泄露背后的始作俑者，公民信息成了很多“业内人士”谋利的手段，有些人甚至会将用户信息作为跳槽的“筹码”。

《财经》曾报道称，80%的数据泄露是企业内鬼所为。经这些“内鬼”之手，大量含有用户信息的“文件”源源不断流出，并在各个微信群内“裸晒”，这些文件信息详实，包括了公民的姓名、电话、工作单位、房本信息等具体内容。

同时，据法制日报报道，在QQ等社交平台上，隐藏着一条“信息倒卖”黑色产业链。成千上万条用户信息被摆上“货架”售卖，明码标价“一万条信息800元”，而且这些信息会“每周更新，保证精准”。

针对如此疯狂的个人信息倒卖现象，国家早已出台过相关法律，根据刑法：“违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

虽然在法律条款上有了明确标准，但能不能起到威慑作用，关键还是要看执法部门的惩戒力度。

“我国现在对倒卖信息的处罚力度远远不够，因为执法部门没法管也不好管”，运营商领域研究专家向新浪科技分析称，难点在于用户举证环节。“用户如果要举报，必须先要有充足的证据，不仅要证明自己的信息确实被泄露了，还要找到是谁泄露的。”而且，即使举报成功也不一定能被受理，“因为受害金额需要达到一个标准才有人管。”

目前，官方的态度是“民不举官不究，不出重大事故就没人管，真的就这么一个情况。”上述运营专家称。

谁在被打骚扰电话？

根据12321举报中心发布的最近一次月报显示，2019年2月，共收到骚扰电话举报3.7万次，其中内容为贷款理财类、违规催收类和电话轰炸类的举报信息居前三位,占比分别为24.2%、15.7%和9.3%。

随着现金贷的兴起，贷款、理财、催收之类的骚扰电话暴增，在黑猫投诉平台上，用户对骚扰电话的投诉，也主要集中在金融理财、暴力催收方面。

新华社曾报道这样一个场景：在一家名为“中邦金融”的公司，一位经验丰富的老员工平均每40分钟能拨出250个号码，一天可以拨打2000个电话，即使是刚入职的新人，每天至少要打出600个才算合格。

金融机构这种漫天撒网打电话拉客的方式，给用户的生活带来严重影响。家住北京的杨先生向新浪科技透露，“自从他买了房之后，每天都能接到四五通骚扰电话，类型涵盖保险理财、贷款等。”杨先生还提到，“这些电话主要集中在95、17开头的号段。”

据了解，杨先生所接到的骚扰电话，其实是通过呼叫中心和虚拟运营商号码打来的。“95”开头的8位数号码属于呼叫中心号段，“17”开头的号码属于虚拟运营商号段。

呼叫中心本来就是用来做客户营销的，也就是所谓的“电销中心”，而虚拟运营商则相当于三大运营商的代理商，通过从三大运营商处购买通信服务，重新包装形成自有品牌。

为什么这两个号段会成为骚扰电话的“重灾区”？一方面是因为资费便宜，一名业内人士称，“虚拟卡（170、171号段）的资费，可以比三大运营商便宜一半以上，买得多价格也会更优惠。”另一方面，虚拟运营商的业务管理比较松懈，实名制贯彻不力，导致该号段的手机号可以被批量购买，这也为不法分子提供了便利。

根据12321举报中心数据显示，2019年3月，接到针对虚拟运营商号码的举报达到194件次，环比上升了165.75%。

“不过一个尴尬的现实是，虚拟运营商犯错后，最终被处罚的往往是三大运营商。”电信行业分析师付亮指出，由于虚拟运营商是跟三大运营商签约，所以工信部的监管会直接找到后者，“三大运营商有权利、也有责任对虚拟运营商提出一些约束。”

“可是三大运营商想管好又很难。”付亮称，虚拟运营商的规模都比较小、投入也有限，“如果你管得严了，他可能就没了。”所以，碍于合约关系，三大运营商对虚拟运营商的经营一直是睁一只眼闭一只眼。

专家：运营商应承担起相应责任

在骚扰电话链条中，有四个角色：倒卖信息的公司或个人、实施电话骚扰的企业、提供呼叫服务的系统和供应商，以及传统的三大运营商。

业内人士认为，治理骚扰电话的难点在于其已经形成了一个完整的“黑色产业链”，在这个链条中，各利益方互相包庇纵容，消极放任，导致监管混乱，问责机制缺失，所以，在治理骚扰电话上，仅仅依靠一个政府部门是不够的，需要多个监管部门相互配合、共同协作，进行联合整治。

在执法方面，人民日报近日倡议，各执法部门应该组织力量，根据媒体报道提供的线索，第一时间跟进查证，在挖出罪魁祸首的同时，摸清整个黑产业链的运作模式，查清每个环节上相关主体的性质和责任，斩断信息泄露的产业链，严格依法让它们受到应有的惩罚。

同时，付亮指出，运营商是连接电话骚扰行为的企业和被骚扰用户之间的关键一环。他在接受新华社采访时曾提到，对骚扰电话进行预防和管理，是运营商义不容辞的责任，他们应该利用云计算、大数据等技术手段，加强数据共享能力建设，提升骚扰电话识别和拦截能力。

进入2019年以来，三大运营商屡次被工信部约谈，可是依旧收效甚微。8月9日，工信部再次就骚扰电话问题约谈中国移动通信集团和北京、河北两省市分公司公司，要求其重点加强语音专线和码号等通信资源管控。

对于运营商的监管问题，中央财经大学法学院副教授刘权认为，应当将相应的惩戒与约谈结合起来，使得整治骚扰电话不力的运营商受到惩罚，这样才能保障治理效果。