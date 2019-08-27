运营商装基站被投诉后再拆除，业主不满：110都打不出去了？

IT之家8月27日消息近日湖南长沙一小区居民称，发现楼顶多出16个通讯基站，担心有辐射要求拆除。运营商称，并非新增基站，白色箱子是天线。运营商联合公告称，将拆除基站，小区上网和通讯将面临瘫痪，应急电话也不能打，再引发业主不满。

今年8月初，小区14栋楼顶上突然开始建起一些白色的箱体。刚开始装的时候物业公司说是水箱，后来又说是弱电箱，有业主拆开看发现是基站。有业主称，物业从没有给业主们出过通告说明此事，这样高密集的基站建设，到底有没有辐射，会不会对居民健康造成不利影响，业主们也一无所知。

业主认为，运营商在没有通知业主的情况下，擅自建设基站，辐射有多大，对健康有没有影响，业主们应该有权知道，这才会反对继续安装。而物业公司表示，因为业主们集体反对，他们才会通知运营商拆除。

8月20日，小区内就张贴了盖有中国移动、中国电信、中国联通三家运营商及中国铁塔公章的一份公告。公告当中提到，小区业主反对14栋楼顶基站的建设，经铁塔公司与运营商人员沟通解释还是未得到部分业主的理解和支持，并强烈要求物业公司对通信基站进行断电处理。

鉴于以上情况，铁塔公司和三家运营商将在近期拆除覆盖小区的通信基站，拆除后小区及附近的手机通讯服务将受到严重影响，包括无法接听和拨打电话、无法上网、无法收发短信，也无法通过手机快速拨打“110、120、119”等应急电话。

同时，公告还提到运营商们将不再对小区的通信设施建设列支投资计划（包括后续5G信号提供），不再受理小区的网络信号投诉。

小区业主认为，这份通告没有严格审核，语言不通，有错字有漏字，这么随随便便就贴出来了，怀疑是物业公司或者电信运营商恐吓他们的，“没有装这些白色箱子前我们信号也很好，为什么拆除就受影响，我认为这可能是在恐吓我们。”

对此，有记者与这四家盖章单位相关负责人进行了求证，其分别表示公章确为他们所盖。长沙雨花铁塔公司经理任新表示，业主的担心完全没有必要。他们最近确实在14栋的楼顶进行设备更换，但是并没有新增，基站在2015年就已经建好。“14栋楼顶其实只有一个基站，大家所看到的白色箱子是基站的天线，每三根天线覆盖一个范围。”对于为何集中安装在一栋楼顶，他介绍，每个基站的投资费用很高，集中安装可以节约一定费用，同时根据前期网络规划，在那个点是覆盖效果最好的。为何没有事先告知业主，他表示是为了不想影响业主的生活。

铁塔公司工作人员表示，关于基站的拆除，还将继续与业主展开协商，同时，如果业主担心安全问题，也可以聘请相关单位进行检测，业主可全程参与进行监督。