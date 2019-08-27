墨绿色外还有新惊喜？苹果iPhone 11渐变配色渲染图曝光

按照往年惯例和诸多媒体的推测，今年全新一代iPhone新机很有可能在9月12日左右正式亮相，并将采用全新的命名方式，分别被称为iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。随着发布时间的临近，关于该系列新机其他方面的爆料也越来越多。继此前曝光的墨绿配色后，现在有最新消息，近日有网友晒出一组全新配色的新iPhone渲染图，竟然采用的是潮流渐变配色。

据网友晒出的渲染图显示，除了已经实锤的“浴霸”式后置三摄相机模组外，新一代iPhone将在传统纯色配色的基础上，有望推出旗下首款渐变配色机型，采用粉、绿、黄等彩虹渐变配色设计，与此前推出的小米CC9美图定制版等机型的配色设计极其相似，十分粉嫩。不过作为在配色上一贯有“执念”的苹果，近期多款潮流配色的亮相，确实让人不敢轻易相信，其真实性有待进一步验证。

其他方面，根据此前曝光的消息，iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的屏幕尺寸分别为5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸，其中6.1英寸版被看作是现款iPhone XR的继任者，边框终于得到一定程度的缩窄，但还是要比另外两款机型宽一些。此外，iPhone 11将会搭载最新的A13处理器，基于台积电7nm工艺制程打造，分别后置“浴霸”三摄和双摄。

此外，另有消息人士透露，新iPhone将增加全新的墨绿色磨砂玻璃版本，而且全系的电池容量都会有不同程度的增加，并可为AirPods、Apple Watch等可穿戴设备进行无线反向充电。

据悉，不出意外的话全新的iPhone 11系列很可能会在今年9月12日左右正式亮相，更多详细信息，我们拭目以待。