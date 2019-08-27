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美国空军X-37B验证机创下新纪录：连续飞行718天

2019-8-27 10:39:38来源：网易科技作者：辰辰责编：远洋评论：

8月27日消息，据国外媒体报道，美国空军的X-37B验证机日前已经创下一项新纪录，在轨道上共飞行718天。

据悉，X-37B自2017年9月7日起环绕地球飞行，飞行时间超过718天，打破了此前创下的717天20小时42分钟的纪录。虽然人们对X-37B知之甚少，但其之所以能够在轨道上飞行如此长的时间，部分原因是X-37B搭载了太阳能电池板，且是无人驾驶。

美国空军从2010年开始测试这架飞机的性能，当时进行了第一次“轨道测试飞行器”(OTV)任务，共历时224天。每一次OTV任务都会比前一次飞行延长大约200天，所以目前进行的测试任务OTV-5可能会让X-37B在轨道上多停留几个月。这种持续增长的趋势提出了一个问题:为什么美国空军需要一艘在轨飞行长达数年的飞行器。有报道称，X-37B“被设计用于携带类似传感器的实验性有效载荷……各种类型的高科技相机、电子传感器和地面测绘雷达。”X-37B着陆的便捷性意味着这架飞机可以将一颗卫星送入轨道进行测试，过段时间后再带回地球进行改进。

OTV的任务是保密的。根据X-37B的公开任务说明书，“X-37B的主要目标有两个;可重复使用的航天器技术，为美国未来的太空实验以及返回地球并进行检验的操作实验奠定了基础。”此外，据称X-37B项目是对使用离子产生推力的霍尔效应推进器进行测试。

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关键词：航天器

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