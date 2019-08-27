大众汽车“教父”费迪南德·皮耶希逝世

IT之家8月27日消息 德国当地时间8月25日，大众汽车前任董事长兼首席执行官费迪南德·皮耶告别了他一手打造的大众汽车帝国，在德国辞世，享年82岁。

费迪南德·皮耶希生于奥地利维也纳，是皮耶希家族的一员，他外公费迪南·保时捷与他母亲路易斯·皮耶希的姐姐费利·保时捷共同创立了保时捷公司，保时捷-皮耶希家族一度控制了保时捷公司全部股份，可以说费迪南德·皮耶希生在一个汽车世家。

他在苏黎世ETH毕业后进入保时捷在德国斯图加特的公司工作，参与了保时捷906、917多款车型设计，后转到奥迪公司工作，职位最高至公司副总裁。在1993年费迪南德·皮耶希进入大众汽车工作，担任董事长兼首席执行官，到了2002年以大众汽车公司的首席执行官身份退休，但保留了大众汽车公司监理会主席以及顾问的身份，直至2015年宣布离任大众监事会主席。

费迪南德·皮耶希执掌大众期间，取得无数成功，在他主导下大众使用了模块化底盘技术，简化了汽车生产流程，让大众登上了全球最大汽车生产商的宝座，复活了甲壳虫汽车，推出了高尔夫车型，收购了宾利、劳斯莱斯、兰博基尼以及布加迪SAS多家企业或汽车业务部门，在皮耶希“质量为上”理念的带领下，大众集团销量也在一路增长。2016年，大众集团全球销量1030万辆，一举超过丰田成为全球汽车销量冠军。尽管离开大众集团的这几年，费迪南德.皮耶希备受争议，但其对大众集团的贡献不可磨灭。