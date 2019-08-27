佳能全幅电影机C500 MarkII曝光，支持内录4K60P RAW视频

佳能最近新品不断，几天前在BIRTV2019展出了8K摄像机K8C，明天会发布EOS M6 Mark II、90D、RF 15-35mm f2.8多款新品，下月初有新款EOS C摄影机C500 MarkII。

EOS C500曾经是佳能Cinema EOS的旗舰产品，在C700系列问世后C500迅速退市，造成了巨大的市场空挡——最便宜的C700官方定价为218900元，而C300 Mark II售价只要82500元，急需新一代C500填补空白。C500 Mark II正是为此而生，根据目前泄露消息，它使用了全幅传感器，不是旧的Super35传感器，可机内录制4K60P、2K120P RAW格式或4:2:2 10 bit XF-AVC格式视频，提供了EF、PL两种卡口，改用新的CFexpress存储卡，使用BP-A系列电池供电，不再集成EVF，而是提供了电子取景器、同步锁相、12G-SDI、四路XLR、V口电池模块，支持WiFi、IP流媒体功能，兼容现有的EVF-V70、LV-M1配件。

泄露的照片佐证早前泄露的规格，C500 Mark II机身变得更为紧凑，侧面新增了散热孔，顶部没有EVF，改为了一个多孔安装板，方便安装监视器、EVF各类配件，提供CFexpress、SD三卡槽（2+1）。预计C500 MarkII将于下月初发布，如果售价维持在C500水平，将成为市面最便宜的全幅电影机。