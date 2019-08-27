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阪和推出木质吊扇：带来接近大自然的风

2019-8-27 11:44:03来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

不知道大家小时候读书的有没有担心过，教室天花板上的吊扇转着转着会突然掉下来？！反正小编是担心过这个问题，更怕飞速旋转的吊扇会像“血滴子”一般收人头。毕竟都是钢片做的叶片，看着真的很让人害怕啊。不过近日，来自日本的阪和就推出了一款用实木做叶片的吊扇，这下就不用担心被收人头这件事了吧。

据了解，这款实木吊扇采用的是泡桐实木，木质的叶片更为质朴也更温暖，与普通的钢制叶片不同，它柔和而优雅。与其木质叶片配合的发动机采用了银色，搭配起来非常赏心悦目，看起来就很舒适。

另外，该吊扇采用了抑制高度的设计，所以在天花板不高的房间中安装，也不会让人有压力感。该实木吊扇的旋转速度分为3步：弱/中/强，可以通过左右旋转来切换旋转速度。在安装方面，这个吊扇安装起来也非常方便，只需一把螺丝刀即可，任何人都可以安装它。吊扇的尺寸为1220X245mm（直径X高度），重量为4760克。

价格方面，这款木质吊扇售价为27500日元，约合人民币1859元。老实说，如果只是一把吊扇的话，价格真的挺贵的，但如果你家的装修风格偏日系的，你也比较喜欢这种简朴的风格，当然你要是有过被教室吊扇支配过的恐惧，恐怕这把吊扇还真的蛮适合你的。

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