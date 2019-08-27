江淮汽车今年上半年营收270亿元，纯电动乘用车销售3.91万辆

8月27日消息，上交所上市公司安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）公布了2019年半年度报告。报告显示，今年上半年，该公司实现营收270亿元，同比增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降23.46%。

▲2019年上半年具体业绩，该公司的营收为270亿元，同比增长13.88%。

该公司归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降23.46%；扣除非经常性损益后，该公司归属于上市公司股东的净利润则为6374万元，与去年同期相比大幅增长。

该公司的基本每股收益为0.07元，与去年同期的0.09元相比，下降22.22%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，而去年同期为每股亏损0.23元。

该公司的加权平均净资产收益率为0.97%，与去年同期的1.17%相比，减少了0.2个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.49 %，与去年同期相比增加了3.62个百分点。

该公司的营业成本约为240亿元，与去年同期的215亿元相比增加了11.44%。其中，销售费用约为11.59亿元，与去年同期的约9.46亿元相比增加了22.54%；管理费用约为8.51亿元，与去年同期的约8.47相比增加了0.55%；财务费用约为1.66亿元，与去年同期的约6553万元相比增加了153.99%；研发费用约为5.3亿元，与去年同期的约6.3亿元相比减少了15.41%。

该公司归属于母公司所有者的净利润为1.25亿元，与去年同期的约1.63亿元相比减少了23.46%。

2019年上半年，该公司销售各类汽车及底盘23.52万辆，同比下降6.78%。其中，轻型货车（含中型货车）10.9万辆，同比下降7.37%；重型货车销售2.18万辆，同比下降16.32%；MPV销售2.07万辆，同比下降39.60%；SUV销售4.87万辆，同比增长8.58%；纯电动乘用车销售3.91万辆，同比增长95.01%，该公司在新能源技术积累方面具有先发优势。

该公司的商用车有效发挥了其规模、效益和品牌的多重支柱作用。今年上半年，该公司轻型货车、中型货车和重型货车累计实现销售13.08万辆。

2019年上半年，该公司实现出口2.50万辆，同比下降38.40%。该公司的中高端轻卡连续多年保持行业出口第一。

此外，该公司与蔚来汽车合作生产的第二款车型ES6已实现批量生产并开始交付；该公司与大众汽车合资生产的首款纯电动乘用车思皓E20X也在按计划有序推进中。