交运部：自动驾驶仍处于产业化前期，将加快完善相关法律建设

【TechWeb】8月27日消息，交通运输部于8月26日对人大代表高子程关于加快完善自动驾驶汽车产业相关法律、助推高质量发展、提升国际竞争力的建议给出了答复。

答复表示，交通运输部高度重视自动驾驶技术发展与应用，坚持鼓励探索、包容失败、确保安全、反对垄断的原则，在政策法规、标准规范、技术研发方面主动开展了一系列工作。

答复指出，自动驾驶是对传统出行方式和运输模式的一次深刻变革，为助力交通强国建设，应加快完善自动驾驶相关法律，支持我国自动驾驶产业发展壮大。

同时，也应看到，自动驾驶仍处在产业化前期，相关技术的适应性、可靠性有待进一步检验，大规模商业化应用还需一定时间。

答复认为，我们应以开放的心态和审慎的态度，加强法律法规研究，从道路测试和示范运营入手开展立法预备工作，逐步构建与技术发展水平相适应的法律法规体系，推动自动驾驶健康发展。

答复显示，去年以来，交通运输部自动驾驶专题研究组围绕自动驾驶法律、法规开展专项研究，研究起草了多项关于自动驾驶的法律法规及指导意见。

目前，交通运输部正在按程序征求有关部门和地方的意见。 下一步，交通运输部将继续会同有关部门加强自动驾驶法律研究工作，促进自动驾驶技术发展与应用。