为拍快手在地铁喊"趴下小心地雷"引恐慌，5人被公诉

IT之家8月27日消息 据深圳人民检察院消息，发生在今年5月的深圳地铁上喊“趴下”引发恐慌一案有了新的进展。近日，福田区人民检察院以涉嫌编造虚假恐怖信息罪，对吴某涛、陈某生、向某林、李某、李某铁五名被告人提起公诉。

起诉书指控：被告人吴某涛、陈某生、向某林、李某、李某铁约定在深圳市的地铁站内拍摄恶搞视频，拍摄视频后上传至“快手”视频播放平台，以赚取人气和点击率。

2019年5月17日下午，五名被告人从田贝站换乘一辆开往南山方向的7号线地铁列车。18时20分许，由被告人李某拿着一部手机装作玩游戏同时大喊“所有人全部趴下，小心地雷”等话语，被告人向某林随即蹲下，其他三名被告人分别拍摄视频和充当群众演员。因当时车厢内乘客不多，并未引起较大反应，随后五名被告人准备趁人多时再次表演和拍摄。

18时30分许，在列车快要行驶至福田区华强北地铁站时，被告人吴某涛拿着手机在车厢内大喊“所有人趴下，小心地雷”等话语，被告人陈某生随即趴倒在车厢地板上。其他三名被告人分别拍摄视频和充当群众演员。周围乘客受到惊吓，纷纷向车厢两端跑去，在列车停靠在华强南站以后，整个列车内的乘客纷纷逃离车厢，造成现场公共秩序和地铁营运秩序严重混乱。随后该列车停运清客，在华强南站滞留约四分钟后驶离，造成后续列车不同程序延误，为疏导乘客，地铁集团又加开另一趟空车补充营运。

案件发生后，该五人均能如实供述涉嫌的犯罪事实，并深刻悔罪，自愿认罪认罚。检方综合考虑本案犯罪事实、情节以及被告人的认罪态度，在决定以涉嫌编造虚假恐怖信息罪追究其刑事责任的同时，提出了依法从轻处罚的量刑建议。

检方郑重提醒，编造虚假恐怖信息，严重扰乱社会秩序，是触犯刑法的犯罪行为。希望广大市民共同维护好公共安全，自觉遵守法律，不要以身试法。