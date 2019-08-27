小爱同学为发布错误内测时间致歉

IT之家8月27日消息 8月20日，小爱同学官方微博宣布小爱同学3.0开启内测招募，新版本的小爱同学采用了全新设计，可以连续对话。

针对上述消息，小爱同学官方微博刚刚发表致歉声明，称小爱同学3.0将于9月推送内测安装包，在此对耐心等待的米粉诚挚道歉。

以下为小爱同学官微致歉声明全文：

【致歉】小爱同学3.0将于9月推送内测安装包，在此对耐心等待的米粉诚挚道歉！

首先在一周前，由于我们的工作失误，小爱同学3.0内测招募页面中出现了错误的内测时间信息，虽然在当时及时进行了修改，但仍有一部分用户看到了错误信息。对此我们郑重道歉！

2017年3月21日以来，在小爱同学持续的迭代升级中——目前已升级至v4.10版本——邀请用户参与内测，帮助产品不断完善，是小爱同学产品发布的必经流程。为此我们建设了超过千人的微信和QQ内测群（申请加入内测群可联系@杨cc-小米-小爱 ）。在这个过程中，成千上万的米粉参与小爱同学迭代升级内测，并为此做出了巨大贡献，感谢你们！

小爱同学3.0是全新换代的产品，加入了很多新功能，产品设计也有巨大变化。我们低估了换代型产品带来的产品和研发压力，导致目前出现无法按期启动内测。虽然第一时间调整了内测时间，但对此造成的困惑仍然致以诚挚歉意。目前小爱团队的工程师正在加班加点，以尽快准备可供米粉内测的升级安装包。我们已在小米员工之间进行测试，以确保小爱同学3.0最基本的稳定性体验。预计9月将提供第一个米粉内测安装包，并根据不同的功能特性进行分阶段分内测。已经成功报名的米粉，通过审核后，预计最快在9月中旬或下旬收到内测升级提示（可在小米应用商店搜索小爱同学手动检测升级，或者接收Push升级通知，或在小爱同学App设置页面手动检测升级）。具体进展敬请关注小爱同学官方微博。

最后，感谢所有人对全新一代小爱同学3.0的关注和期待，再次对本次内测活动出现的问题真诚道歉！用户的反馈永远是我们最珍视的意见。我们将尽快优化产品，给大家带来优质、稳定的产品体验！