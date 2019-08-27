罗技K580键盘体验

在便携办公键盘的概念上，似乎罗技在此就是一家独大的状态，凭借多设备一键切换、Unify连接收发器统一的特色技能，罗技便携键盘难逢敌手。尽管如此，罗技没有停下推陈出新的脚步，反复探索着便携性和功能性之间的黄金平衡点。在使用过它最新推出的K580键盘过后，感觉罗技离这个理想又近了一步。

K580键盘大体设计思路和之前试用过的MK470套装中的K470键盘相仿，模具造型基本相同，圆润的边角，平“9”楔式侧面线条，正面的键位布局也和K470完全一致，只是在个别键的功能上略有不同。Fn功能键区的F11/F12在K580身上变成了它独有的一键设备切换，而修饰键的标识也从Windows系转换成了macOS系。

K580按键的手感和K470也相似，同样的超薄底板，承载静音设计的笔记本式巧克力按键，按键行程充分，能给到手指不错的敲击感。如果不喜欢MacBook这两年强推的蝶式开关，采用macOS按键标识的K580是一个不错的缓兵之计。

而正面键区上方的地带则是K580和K470在造型上最大差异所在。之前看到K470电池仓盖打开后，左侧留出的大片空间感觉利用率不太够，K580就致力于解决这一问题——原来处于正中的Logo移到右端，整条滑面凹陷主体向左侧收拢，并且在底空余出来的空间处挖了个凹槽底座，用来安放手机。

这个底座的大小约莫可以放入6.4英寸屏幕左右的设备，我试了把6.39英寸屏幕的Redmi K20 Pro插在罗技K580上，在横放的情况下两侧大概还能留出不到一指宽的空间，由于K20 Pro是一部屏占比比较高的全面屏手机，所以对其他采用传统设计的手机来讲不能把尺寸卡得太死。凹槽靠近键区的一边在正中处设置了两块橡胶垫，这样在竖放手机时也不用担心会放不稳。

罗技K580可支持记忆两个配对设备，在F11/F12两个键上进行切换。这个设备可以是插着Unify收发器的PC，也可以是支持蓝牙的手机或平板。如果你已经拥有一个使用Unify收发器的罗技鼠标，把K580加入你现有的系统只需要在Logitech Options软件里选择左下角的“添加设备”再选“添加Unifying设备”，然后重新打开K580的电源即可，极其简单。

蓝牙设备的配对和其他蓝牙键盘方法一样，长按K580的切换设备键激活匹配状态，然后在手机的蓝牙设置菜单下与其配对，完成后便可一键切换。不过在手机系统下的使用没有办法完全摆脱触摸操作，特别是碰到QQ这种Enter键无法直接发送消息的app，聊天会比较抓狂。当然，有了实体键盘，各式应用在文本输入上的效率提升肉眼可见。

最后，罗技K580的尺寸和重量都便于携带，纤细的身板在单肩背包里容身轻松，一斤出头的体重在这种条件下也并不会显著增加负重感。

有MK470键鼠套装在前面探过路，罗技显然对K580的定位更加有把握，一块能在PC和移动设备之间自如游走，具备特化手机底座的便携键盘，设计和配色都遵循了罗技素雅的办公风，假如你追求便携和功能的完美平衡，那这块249元的键盘绝对是你不能不看的选择。