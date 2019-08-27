内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

App Store美区成榜首要多少下载量？非游戏类每天9.4万次

2019-8-27 15:02:30来源：网易科技作者：乐邦责编：远洋评论：

8月27日消息，据国外媒体报道，随着App Store在2017年秋季大幅改版，苹果试图将消费者的注意力从排行榜上转移到编辑内容上。但应用开发人员仍然想要占据第一的位置。根据应用商店研究公司Sensor Tower的最新研究，在过去几年里，非游戏类应用更容易获得最高排名。

该公司发现，在美国的iPhone应用商店上，非游戏类应用登上榜首所需的日下载量中值从13.6万次降至2018年的9万次，下降了34%左右，而今年这一数字为9.4万次，增幅略高于4%。

与此同时，2016年第一季度至2019年第一季度，美国App Store上的非游戏类应用安装数量增加了33%。

Sensor Tower认为，这些发现表明，美国热门的社交和即时通讯应用市场已经饱和，Facebook和Messenger等应用的下载量在逐渐下降。其报告还指出，没有其他应用能像Snapchat和Bitmoji在2016年和2017年那样取得巨大的成功。

而要想登上谷歌Google Play的榜首位置，所需的下载量降幅更为显著。排名第一的非游戏类应用的日下载量中值下降了65%，从2016年的20.9万次下降到2019年的7.4万次。

类似地，包括Messenger、Facebook、Snapchat、Pandora和Instagram在内的热门应用的安装量悉数出现下降。例如，Messenger年安装量从2016年的近8000万次下降到了2018年的2600万次，降幅高达68%。

游戏

然而，对于手机游戏，两大应用商店的情况却不尽相同。

在苹果App Store上，在2019年，游戏要有17.4万次下载量才能登上榜首，这比非游戏应用所需的9.4万次下载量高出85%。Sensor Tower表示，相比之下，在2016年荣登榜首，游戏的日下载量中值需要达到11.8万次，2019年较之增长47%。

在谷歌Google Play上，游戏登上榜首所需的日下载量中值从2017年的7万上升到2019年的11.6万，增长66%。然而，游戏总下载量从2017年第一季度的6.46亿次下降到2019年第一季度的5.44亿次，降幅达16%。

在今年登上榜首的23款游戏中，有21款都是非常休闲的游戏，比如Words Story或Traffic Run。

近年来非游戏类应用成为排行榜冠军越来越容易，但进入前10名却越来越难。排名第十的免费非游戏类应用在美国的日访问量中值增长了11%，从2016年的4.4万次增长到2019年的4.9万次。

在美国以外地区，非游戏类应用需要大约9.1万次下载才能打入中国App Store前十榜单。在谷歌Google Play上，印度需要最多的下载量才能进入前十名，非游戏类应用日下载量需要到达25.6万次，游戏需要达到11.7万次。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：App Store

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有