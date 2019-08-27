App Store美区成榜首要多少下载量？非游戏类每天9.4万次

8月27日消息，据国外媒体报道，随着App Store在2017年秋季大幅改版，苹果试图将消费者的注意力从排行榜上转移到编辑内容上。但应用开发人员仍然想要占据第一的位置。根据应用商店研究公司Sensor Tower的最新研究，在过去几年里，非游戏类应用更容易获得最高排名。

该公司发现，在美国的iPhone应用商店上，非游戏类应用登上榜首所需的日下载量中值从13.6万次降至2018年的9万次，下降了34%左右，而今年这一数字为9.4万次，增幅略高于4%。

与此同时，2016年第一季度至2019年第一季度，美国App Store上的非游戏类应用安装数量增加了33%。

Sensor Tower认为，这些发现表明，美国热门的社交和即时通讯应用市场已经饱和，Facebook和Messenger等应用的下载量在逐渐下降。其报告还指出，没有其他应用能像Snapchat和Bitmoji在2016年和2017年那样取得巨大的成功。

而要想登上谷歌Google Play的榜首位置，所需的下载量降幅更为显著。排名第一的非游戏类应用的日下载量中值下降了65%，从2016年的20.9万次下降到2019年的7.4万次。

类似地，包括Messenger、Facebook、Snapchat、Pandora和Instagram在内的热门应用的安装量悉数出现下降。例如，Messenger年安装量从2016年的近8000万次下降到了2018年的2600万次，降幅高达68%。

游戏

然而，对于手机游戏，两大应用商店的情况却不尽相同。

在苹果App Store上，在2019年，游戏要有17.4万次下载量才能登上榜首，这比非游戏应用所需的9.4万次下载量高出85%。Sensor Tower表示，相比之下，在2016年荣登榜首，游戏的日下载量中值需要达到11.8万次，2019年较之增长47%。

在谷歌Google Play上，游戏登上榜首所需的日下载量中值从2017年的7万上升到2019年的11.6万，增长66%。然而，游戏总下载量从2017年第一季度的6.46亿次下降到2019年第一季度的5.44亿次，降幅达16%。

在今年登上榜首的23款游戏中，有21款都是非常休闲的游戏，比如Words Story或Traffic Run。

近年来非游戏类应用成为排行榜冠军越来越容易，但进入前10名却越来越难。排名第十的免费非游戏类应用在美国的日访问量中值增长了11%，从2016年的4.4万次增长到2019年的4.9万次。

在美国以外地区，非游戏类应用需要大约9.1万次下载才能打入中国App Store前十榜单。在谷歌Google Play上，印度需要最多的下载量才能进入前十名，非游戏类应用日下载量需要到达25.6万次，游戏需要达到11.7万次。