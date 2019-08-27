紫光展锐发布虎贲T618：八核心12nm工艺，支持4800万像素镜头

IT之家8月27日消息 紫光展锐今日宣布，推出全新8核架构的LTE移动芯片平台—紫光展锐虎贲T618（以下简称虎贲T618），影像处理和AI能力全面升级，将为全球用户提供旗舰级的终端使用体验。

虎贲T618采用12nm制程工艺，由两颗2.0 GHz的Arm Cortex-A75 CPU和六颗1.8 GHz的Arm Cortex-A55处理器组成，配置Mali G52 GPU，可提供更高品质的图像显示效果。

虎贲T618影像处理能力全面升级，采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎Vivimagic解决方案，搭载了全新3核ISP，支持时下最流行的4800万像素，图像算法全面升级，结合创新的AI调试工具，将为用户带来全新智能、媲美专业级的出色拍照体验。

无缝变焦

全新3核ISP加持，同时处理超广角、广角和长焦三路图像数据，可实现无延时切换，拍出更远、更清晰、色彩更鲜明的照片。

远近高清

采用了“超广角+广角+长焦”的三摄解决方案，支持三段式混合变焦，搭配长焦摄像头的无损变焦，结合展锐新一代多摄图像融合技术，大幅提升了拍摄远距离物体的画面清晰度。

精准还原

利用超广角镜头去畸变算法，对图像进行有效校正，使图像更真实、还原度更高；高动态场景下仍然保留高亮区域细节，提升了暗处亮度、对比度并还原颜色；室内逆光场景下采用高精度算法，有效改善图像分层。

AI增强

虎贲T618的AI功能进一步升级，集成了视觉信息处理器(VDSP)，将更好满足高要求边缘视觉和AI处理需求，支持图库照片智能分类、场景识别、人脸解锁、AI美颜拍照与录像、AI人像背景虚化拍照与录制、AI修图等功能。同时，虎贲T618通过Android NN支持Android平台开源AI引擎加速，使第三方应用程序更高效部署多种AI功能。

虎贲T618采用了紫光展锐自主研发的高画质显示处理引擎方案，从色彩准确性、高画质图像增强，显示低功耗三个维度，为用户带来高画质体验。方案包括广色域颜色管理系统和智能场景识别系统，可定制差异化的显示屏自然色温调节，亮度自适应，饱和度增强，对比度提升，动态清晰度提升等画质调校特性。

此外，阳光下可视增强和动态对比度增强技术，使用户在室内外环境下都能享受高品质的显示效果。方案包括无极蓝光抑制调节、自适应屏幕亮度控制和智能分辨率切换等技术，呵护用户眼睛，带来长续航体验。

在通讯模式上，虎贲T618可支持六模（TDD-LTE / FDD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000/ GSM），支持双卡双4G，两张SIM卡同时支持VoLTE、ViLTE、高清语音和视频通话。

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