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紫光展锐发布AI芯片虎贲T710：异构双核架构NPU

2019-8-27 16:02:56来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月27日消息 紫光展锐今日宣布推出高性能AI边缘计算平台——虎贲T710，全面推进AI在工业、商业、医疗、家居、教育等领域的商用，加快传统产业智能化升级。

虎贲T710采用8核CPU架构，由4颗2.0GHz的Arm Cortex-A75及4颗1.8GHz的Arm Cortex-A55组成，搭载工作频率为800MHz的IMG PowerVR GM 9446图形处理器。虎贲T710包含了CPU、GPU、NPU、ISP、VDSP等处理单元，为各类丰富的AI应用提供了高效能、低功耗的技术基础。

虎贲T710率先采用异构双核架构NPU，以应对越来越复杂的应用场景和越来越多的算力需求。苏黎世联邦理工学院AI Benchmark在7月31日公布了最新的全球AI芯片的测试榜单，虎贲T710以28097分成绩夺魁。

除了架构和算力，虎贲T710在能效和商用成熟度有良好表现，其中：能效≥2.5TOPS/W，超过业界平均水平30%；支持多种AI训练框架，如TensorFlow、TensorFlow Lite、Caffe……；支持多种AI模型量化方式，包括INT4、INT8、INT16和FP16……；支持Android NN，并且提供紫光展锐自研SDK，使第三方应用程序更高效部署AI功能。

此外，虎贲T710还整合如[email protected]编解码，802.11AC，BT 5.0等多媒体能力和无线通信能力。

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关键词：虎贲T710紫光展锐

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