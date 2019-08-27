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法国与美国达成数字税协议，或取消3%税收

2019-8-27 16:07:37来源：新浪科技作者：月恒责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间8月27日下午消息，据外媒报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）周一表示，美国和法国已经达成协议，消除了双方对大型科技公司征收数字税方面的分歧。

马克龙表示，这项协议规定，一旦数字税达成新的国际共识，法国将会取消3%的税收。他还补充说，在国际共识达成之后，向法国缴纳了数字税的企业将会获得税收返还。

在与美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）一同进行演讲的时候马克龙说到：“我们在双边的基础上进行了很多的工作，所达成的协议将能够解决我们之间出现的困难。”

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）曾表示，为了让互联网巨头支付他们应缴的税款，这项税收十分必要。法国财政部估计，这项税收每年可以给法国带来5亿美元的收入。

今年7月，美国对法国的这项措施开启了调查，并称其“不公平地针对美国企业”，随后特朗普威胁要对法国商品征收关税，以此来进行报复。本月早些时候，作为美国调查行动的一部分，大型科技企业作证称反对这项税收，亚马逊公司表示，这个税收强迫他们将部分成本转嫁到了法国中小企业的身上。

去年欧盟的税收措施失败后，法国推进了自己的针对数字企业的国内税征收。欧洲理事会主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk）在七国集团领导人峰会上表示，如果美国就数字税计划对法国征收关税，欧盟将会“以牙还牙”。

经济合作发展组织（OECD）当前正在为数字税收寻找多变解决方案，但是该组织表示他们要等到2020年时才能得出最终结论。

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关键词：数字税

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