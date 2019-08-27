华为哈勃投资悄悄投了两家半导体企业：山东天岳和杰华特微电子

今年4月份，华为成立哈勃科技投资有限公司，现在哈勃出手了。

近日，据工商资料显示，哈勃投资已经投资两家半导体相关公司，一个是从事第三代半导体材料碳化硅相关的山东天岳先进材料科技有限公司，另外一个则是从事电源管理芯片设计的杰华特微电子（杭州）有限公司。

据证券时报报道称，华为依然坚持不做纯财务投资。哈勃投资此次入股的两家公司均在半导体行业上下游，可以一定程度上看到华为对外投资方向。

哈勃投资入股山东天岳获得10%股份。

官网显示，山东天岳碳化硅产品主要有4H-导电型碳化硅衬底材料，其规格有2英寸、3英寸、4英寸以及6英寸，今后可以广泛应用于大功率高频电子器件、半导体发光二极管（LED），以及诸如5G通讯、物流网等微波通讯领域。此外，其独立自主开发的6英寸N型碳化硅衬底，厚度为350±25微米，每平方厘米微管密度小于1个，目前产品正处在工艺固化阶段。

2017年，山东天岳获批国家级研发新平台——碳化硅半导体材料研发技术国家地方联合工程研究中心。今年2月27日，山东天岳碳化硅功率半导体芯片研发与产业化项目正式开工。据此前济南市发改委公布的消息，该项目总投资6.5亿元，主要将建设碳化硅功率芯片生产线和碳化硅电动汽车驱动模块生产线各一条，利用厂区原有厂房的空置区域建设。

杰华特近期完成工商资料变更，显示哈勃投资成为新晋股东，该公司未公开股东持股比例。

杰华特官方资料显示，该公司成立于2013年3月，注册资本5500万元，总部位于杭州，在张家港、深圳、厦门，以及美国、韩国等地设有分公司。

杰华特致力于功率管理芯片研究，为电力、通信、电动汽车等行业用户提供系统的解决方案与产品服务。目前，杰华特拥有电池管理、LED照明、DC/DC转换器等产品。

杰华特在业界被称为“小矽力杰”，团队核心人员来自美国德州仪器和美国芯源公司等。其产品广泛应用在手机、笔记本电脑等电子设备产品。据业内人士介绍，杰华特也是华为相关产品的供应商。