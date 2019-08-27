彭博：中国反垄断机构正在调查腾讯音乐集团

据Bloomberg道，知情人士表示，腾讯音乐娱乐集团正在接受中国反垄断机构的调查，可能会终止该公司与环球音乐集团(Universal music Group)、索尼音乐娱乐(Sony music Entertainment)和华纳音乐集团(Warner music Group Corp.)等全球最大唱片公司达成的独家授权协议。

上述知情人士表示，国家市场监督管理局于今年1月份发起了一项反垄断调查，目前正在审查腾讯音乐与环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳音乐集团等唱片公司的交易。

三大唱片公司都将其大部分音乐目录的专有权出售给了腾讯音乐。腾讯音乐由腾讯控制，但也得到了索尼和华纳的支持。腾讯音乐将独家授权内容再分发给竞争对手，导致后者抱怨这种安排不公。同行们表示，腾讯音乐为此支付的授权费用高得离谱，并将大部分成本转嫁给了竞争对手。一位知情人士表示，与全球其他市场直接从主要唱片公司获得内容授权相比，在中国市场从腾讯音乐获得歌曲授权的价格可能要贵一倍。

包括阿里巴巴、百度和字节跳动在内的音乐和视频平台都必须获得腾讯音乐的内容分发授权。腾讯利用10亿多社交媒体用户主导了中国在线音乐产业。预计到2023年，中国在线音乐产业的规模将达到300亿美元，而音乐现在是腾讯业务增长一个关键驱动力，国家市场监督管理局的审查对腾讯业务构成了威胁。

腾讯音乐、字节跳动、百度和阿里巴巴均拒绝就此次调查置评。此前有媒体曾报道过这一调查，但没有透露其它音乐平台的价格细节。监管机构没有回复记者要求置评的请求。

腾讯音乐去年在美国上市。该公司在招股书中指出，腾讯音乐是中国最大的音乐内容提供商，拥有200多家国内外唱片公司的2000多万首歌曲授权。今年第二季度，旗下的QQ音乐、酷狗音乐和酷我应用的月活跃用户超过6.5亿，付费用户3100万。二季度腾讯音乐在线音乐服务收入同比增长20%至人民币15.6亿元(合2.18亿美元)。但该公司首席财务官胡敏在8月份的一次电话会议上说，其毛利率从6月份的40%降至33%，部分原因是来自竞争平台的内容分发授权收入减少。

2017年，中国成为全球十大音乐市场之一，去年攀升至第七位。由于与腾讯达成的独家授权协议，主要唱片公司在中国的销量激增。音乐出版商仍然希望，在中国市场会有更多的人选择付费购买音乐。

知情人士称，作为正在进行的反垄断调查的一部分，监管机构征求了竞争对手以及相关唱片公司的意见。2017年，中国版权监管机构曾警告包括腾讯音乐在内的流媒体服务不要参与独家授权交易。

此次调查可能会使腾讯的业务扩张复杂化。该公司正就收购环球音乐集团10%的股份进行谈判，交易完成后将使这家全球最大音乐品牌的估值达到340亿美元，并有助于增强其在亚洲市场的影响力。

音乐流媒体是腾讯为数不多在中国市场之外取得成功的几个业务部门之一。腾讯音乐表示，其卡拉OK应用程序WeSing在东南亚市场推出后，近几个月来一直高居菲律宾当地Google Play下载榜榜首。除此之外，腾讯还拥有全球领先音乐流媒体服务Spotify的股份。