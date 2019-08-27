滴滴将进军韩国市场，明年成立韩国分公司

北京时间8月27日下午消息，据韩国媒体The Investor援引业内知情人士消息报道，中国最大的共享乘车平台滴滴出行，打算于明年进军韩国市场。

8月26日，韩国未来五星集团（Mirae Ohsung Group）表示，公司正在和滴滴出行筹划在明年成立韩国子公司的计划。

“我们正在与滴滴出行紧密合作，希望于2020年在韩国成立子公司。我们已经大体完成了移动平台的设计，就等滴滴出行的最后决策。”未来五星集团的一位高管说。公司另称，韩国子公司办公室已经筹办好了，将由未来五星集团总裁金范彰（Kim Beom-chang）担任该子公司总监。

滴滴出行预计将在韩国推出与Kakao T类似的出租车平台，以及11座位的厢式出租车服务。

此举被视为是滴滴出行全球扩张战略的一部分，以便与Uber开展广泛竞争。今年初，公司刚将业务铺展至南美洲，同时于去年分别进军奥地利和日本市场。

滴滴出行决定在韩国成立子公司的决策，紧随韩国政府试图解决出租车行业与移动出行创业公司之间的长期冲突之后。

7月份，韩国政府出台一系列法规，旨在解决出租车行业与移动出行创业公司之间的冲突。出租车公司大力支持要求各种打车服务申请出租车牌照的规定。一位不愿透露姓名的业内知情人士表示，两个行业之间的冲突一直是滴滴出行的最大顾虑。虽然紧张对峙看似将得以解决，但“滴滴对此仍有顾虑”。