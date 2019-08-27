抢先一步！realme XT首先展示6400万像素主摄，将于印度正式发布

redmi和realme究竟谁会首发6400万像素手机？这个问题似乎有了答案。因为就在今天，realme在北京举办了一场小型的新品沟通会，会上我们见到了一款名为realme XT的四摄产品，它的背后已经抢先一步装备上了6400万像素感光元件。

高像素的好处不言而喻，它不仅能够提供更大的画幅照片，带来更高的清晰度，同时足够多的冗余像素也能让无损变焦成为现实，因为即便是放大几倍，照片中剩余的像素都能足够清晰。而这正是三星GW1感光元件的成像法宝，它提供了Quad-Byar四像素合一的特殊结构，和当前大热的索尼IMX 586一样，GW1不仅能够实现6400万像素全像素输出，也可以通过像素合成，从而提供画质更为出色的1600万像素照片。

比起IMX586的4800万像素，拥有6400万像素的三星GW1感光元件的尺寸更大，它的感光面积达到了1/1.72英寸，而更大的感光面积无疑意味着更好的弱光拍摄效果。搭载有6400万像素的realme XT同样也是一台四摄手机，除去超清主摄外，realme还为他搭提供了一颗超广角镜头、一颗微距镜头以及一颗人像景深镜头。

除了拍照外，realme XT采用了当下主流的设计思路，比如它的背后依旧是玻璃机身，3D曲面处理接近此前发布的realme X。不过不同之处在于，realme XT不再启用升降式结构，而是提供了一块水滴屏幕来存放1600万像素的前置摄像头。当然，我们熟悉的VOOC3.0闪充以及光感屏幕指纹都仍然内置其中。

据悉，realme XT暂时没有进入国内市场的计划，它将会在本月于印度市场正式发布，而针对国内市场，realme也将推出更具竞争力的产品，结合此前realme即将推出骁龙855旗舰的消息，我们有理由相信，realme正在酝酿一台真正的旗舰产品。

距离这台旗舰的面世，恐怕也已经不远了。