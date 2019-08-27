Apple Watch 5今秋发布，JDI供应OLED屏幕

新浪科技讯北京时间8月27日晚间消息，据彭博社报道，日本显示面板供应商Japan Display Inc（JDI）将为苹果公司今年秋季即将发布的新一代Apple Watch智能手表提供OLED屏幕。

业界普遍预计，新一代Apple Watch将与三款新iPhone同时于今年9月发布。而根据近期的报道，苹果很可能于9月10日（北京时间9月11日凌晨）发布新一代iPhone。

上周，知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）也发布报告称，JDI今年将为Apple Watch供应OLED屏幕。最初，JDI的供货比例约为20%。随后，苹果会加大订单数量，并使JDI成为主要供应商。到2021年，JDI的供货比例预计将达到70%至80%。

目前，有关新一代Apple Watch的信息还知之甚少。但早在今年4月就有消息称，JDI将为Apple Watch供应OLED屏幕。当前，Apple Watch的主要屏幕供应商为LG。

此外，《日经亚洲评论》上周三还报道称，为降低对三星的依赖，苹果正在测试京东方的柔性OLED屏幕，计划用于明年的iPhone手机中。

《日经亚洲评论》援引知情人士的消息称，苹果正积极测试京东方的柔性OLED屏幕，该屏幕是由京东方位于四川成都工厂生产的。目前，测试已进入最后的冲刺阶段。如果符合苹果的各项标准，将被用于明年的iPhone中。

近期，OLED市场的发展速度非常快。研究机构IDTechEx Research预计，今年该市场规模将从去年的255亿美元增长到300亿美元以上。