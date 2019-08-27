营收大涨亏损加剧，B站谋求更多用户

今日早间，B站发布了第二季度业绩报告，其总营收达到15.4亿，同比增长50%。月活用户同比增长30%，达到1.1亿，其中移动端月活用户达到9620万。至2019年6月底，B站大会员同比增长148%至530万。

从这些数据可以看出B站生态的活力，不过另一方面，B站第二季度净亏损达到3.150亿元，与去年同期的净亏损7030万元相比大幅扩大。同时随着A站复活，巨头加码二次元，以及短视频应用进一部扩张，B站所承受的外部竞争也在增多。

6月26日，B站迎来十周岁生日。当时CEO陈睿回顾B站发展后，展望未来，提到要做好两件事：第一，为用户构建一个好的社区；第二，为优秀创作者搭建好一个让他们能够市站才华的舞台。

用户增长是发展根本，当人口红利结束，内容平台对用户的争抢也更趋激烈。在此次财报中，陈睿明确表示，要更加积极主动地加强用户增长方面的策略与投入。

十岁之后的“小破站”，要想办法变一座容纳更多层次人群的大城。

营收结构更趋多元

B站第二季度总净营收达15.377亿元，约合2.240亿美元，同比增长50%。而据雅虎财经网站提供的数据显示，8名分析师此前平均预期其第二季度营收为2.0993亿美元。B站表现超出预期，增长速度稳健。

具体来看，B站的营收结构仍在朝向多元化方向发展。移动游戏营收占比进一步降低，而直播和广告业务营收的比重进一步增加。

第二季度，B站来自于移动游戏的营收为人民币9.199亿元，与去年同期相比增长16%。来自于直播和增值服务的营收为人民币3.260亿元，与去年同期相比增长175%。来自于广告的营收为人民币1.677亿元（约合2440万美元），与去年同期相比增长75%。

自上市以来，B站直播和增值服务业务的增长速度一直最快，成为亮点。据介绍，本季度该项业务增长主要是由于公司在商业化方面加大了努力，直播服务的付费用户人数和哔哩哔哩的付费会员计划均实现了增长。

在优质内容的不断扩充以及商业化策略的持续推进下，B站月均付费用户数同比增长超一倍达630万，单个月活用户所带来的非游戏收入同比增长102%。截至2019年6月底，B站大会员同比增长148%至530万。

广告业务的增长也值得关注。当前的广告市场大环境并不乐观，CTR发布的行业报告显示，中国广告市场重新进入调整期，上半年整体下滑8.8%。B站二季度的广告增长，主要反映品牌广告和效果广告收入的增长，官方表示，B站品牌名在中国在线广告市场上进一步得到认可。

目前，B站移动游戏业务营收在总营收中占比降低至60%，直播和增值服务营收稳定在21%，广告业务营收占比增长至11%。

亏损大幅扩张

虽然各项业务增速不错，B站的亏损也在加剧。第二季度，B站净亏损为人民币3.150亿元，与去年同期的净亏损人民币7030万元相比，大幅增加。在上一季度，B站净亏损人民币1.956亿元。

第二季度，B站总营收同比增长50%，而总运营支出同比增长67%。其中，销售和营销支出为人民币2.400亿元，与去年同期相比增长88%；研发支出为人民币2.159亿元，与去年同期相比增长64%。

财报显示，销售和营销支出的增长，主要是由于与B站应用和品牌有关的渠道和营销支出（其中包括线下活动的促销支出）的增长、公司旗下移动游戏的促销支出增长、销售和营销人员增加、以及与电商有关的履约成本增长。B站此前收盘价为14.5美元，财报发布后，盘后下跌4%，至13.87美元。

陈睿表示，B站的变现能力正在不断增强。比如，2019年上半年新增用户当期即产生付费行为的数量同比增长60%。这一绝对数量已经超过了2017年全年新增用户当年转换为新付费用户的数量，证明B站对新引入用户的付费转换能力得到了大大的增强。不过往后看去，B站距盈利还很遥远。

另外有一点值得注意，在《晚点LatePost》昨日报道中，陈睿提到，未来三年，中国的内容型平台的水位在100亿美金左右，过不了水位的公司将在行业中被淘汰。目前B站市值为45亿美元，要达到安全水位也还有很长距离。

主动谋求用户增长

第二季度，B站的平均月度活跃用户人数（MAU）达1.104亿人，移动月度活跃用户人数达9620万人，与去年同期相比分别增长30%和35%。平均每日活跃用户人数（DAU）达3320万人，与去年同期相比增长41%。

陈睿表示，用户增长势头在今年暑期更显强劲。展望未来，B站会更加积极主动地加强用户增长方面的策略与投入，以高增长用户为基础，为公司商业化发展带来持续动力。这可能是此次财报发布，最重要的一个信息。由此可以预见，B站上的内容必将进一步多元化，以吸纳不同圈层的用户。

据陈睿解释，B站之所以选择此时加速用户获取有三个原因。概括起来，第一，B站在没有做大量签约或所谓的大量创作补贴的情况下，新内容品类的成长仍旧快速，而且曾经不是B站核心品类的内容，正慢慢变成核心品类；第二，B站用户的长期留存率提高；第三，B站变现能力正在不断增强。

至于如何去做用户增长，陈睿称，B站不是单纯地去大量买流量或给用户或Up主大量补贴。仍然还是会按照之前的思路，去增强内容生态和社区黏度，以及产品和技术的能力，包括增强市场、品牌和渠道的投入。

这里值得注意的是，虽然B站被年轻用户群体熟知，但是在更大范围内，比如年龄稍大的用户群体中间或非城市用户中间，B站仍然是陌生品牌。陈睿表示，从今年下半年开始，会增强对以前不使用B站或未听说过B站的用户的营销，并强调，这是优先级最高的工作，对未来后续增长都能起到重要作用。

QuestMobile报告显示，下沉用户规模超过6亿，存在巨大红利，其对移动互联网的人均使用时长超过非下沉用户，且增长更快。对B站来说，下沉市场和大龄用户市场会成为重要战场，不过那也是快手、抖音、腾讯视频、爱奇艺等应用占据的领地，要抢夺用户，恐怕并不容易。

另外，《晚点LatePost》报告提及，B站在未来一年时间里将降低50%的会员准入门槛，在未来答题或将不是必选项。如此，则B站会员的确可能快速增加，但原有的社区氛围也可能受到影响。

据陈睿表述，在内部评估，以B站目前内容生态的建设能力足以承载比现在多一倍多的用户进来，他们对内容的消费都会很满意。但是否真能如此，还是要靠时间说话。