iPad mini 5，被职业选手推荐的“游戏机”

《第五人格》是网易在去年推出的一款「非对称对抗竞技游戏」，游戏的玩法和我们小时候常玩的「捉迷藏」类似：「玩家扮演的奥尔菲斯需要针对一桩神秘失踪案案情进行回顾。而案情回顾正是以监管者（屠夫）对逃生者的地图大追捕展开，扮演逃生者的玩家必须通力合作打开地图上的机关并逃跑，而扮演监管者（屠夫）的玩家需要抓到所有逃生者。」

凭借着独特的玩法和新奇的风格，《第五人格》推出至今已经收获了一大批玩家和粉丝，甚至还推出了面向主播和游戏高玩的「第五人格精英赛（IVC）」。在上个周末落幕的「2019IVC夏季精英赛」上，Gr战队便先后战胜Ace战队和Itc战队，以精英赛不败战绩登上《第五人格》IVC夏季精英赛的冠军宝座。

在接受赛后采访时，职业选手们也谈到了这个问题，在被问到「选用什么设备打《第五人格》？」的问题时，他们推荐的是iPad mini 5，这个结果并不让人感到意外。

今年三月份，苹果悄悄对iPad mini和iPad Air进行更新，推出了相应的「升级版」，其中最让人感受到「香气」的当属iPad mini 5。

iPad mini 5的外观设计并无大改，依旧是7.9英寸的屏幕搭配纤薄的机身，这也是其获得「最强游戏机」的原因之一。因为和手机相比，iPad mini 7.9英寸的屏幕不仅更大，能够获得更加宽阔的游戏视野和更沉浸的游戏体验，而且整体的尺寸也能够很轻松得通过双手抓握操作，这对于那些看重操作手速的游戏来说是一个实在的加分点。

要赢得游戏，队员之间的配合和对游戏技巧的熟练掌握往往是最重要的，但游戏设备也是一个影响发挥的因素。iPad mini 5搭载了苹果最新的A12仿生芯片，从跑分数据来看，4797单核成绩和11319的多核成绩不仅让它跻身iOS设备性能排行前列，而且也把上一代甩开好一大截，其整体性能表现比iPad mini 4高出将近三倍，而图形处理速度提升更是高达九倍。这样的处理性能对于许多大型游戏，特别是比较吃性能的手游而言，无疑能够为其带来更稳定的游戏表现。

此外，iPad mini 5的屏幕素质也是一大亮点，它的视网膜显示屏不仅支持原彩显示技术和广色域显示，而且亮度也比前一代高出25%，并且拥有iPad上迄今为止最高的像素密度，能够最大地还原游戏画面中的细节。

适中的尺寸也使得iPad mini能够将重量控制在一个合适的水平，300克的重量只比一些大屏手机高出一点，但拿起来却没有一丝的累赘，无论是拿在手上还是放在包中都能轻松胜任。

在本次的2019 IVC夏季精英赛上，选手们就倾向于选择iOS设备进行训练和比赛，个中原因除了看重A系列处理器所带来的强劲性能，能够支撑游戏稳定运行之外，还缘于iPhone 8 Plus、iPad mini 5等更大的屏幕能够让选手放开操作，更好地沉浸到游戏当中去。

对于普通玩家来说，游戏向来是「吃电大户」，想要持久的畅快体验，就必须关注设备的续航表现，这样看来，iPad mini 5标称10小时的续航力其实已经相对优秀，同时它还支持蜂窝网络，让你在室外环境下继续畅玩，无需担心Wi-Fi断连或者电量不足。

选择一款合适的设备确实对游戏体验甚至最终取得胜利有着很大的影响。这两年随着手游市场的兴起，各式各样的「游戏手机」层出不穷，但个中的表现却也参差不齐，而厂商们为了宣传这一「新物种」也无所不用其极，在宣传营销方面用尽了心思。而苹果虽然一直都没有在「游戏手机/平板」方面做宣传，但iPad mini 5的综合表现可能是最适合「最强游戏机」这一称号的苹果设备了。