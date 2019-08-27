英语流利说第二季度营收2.764亿元，同比增长104%

新浪科技讯北京时间8月27日晚间消息，英语流利说今日发布了截至6月30日的2019年第二季度财报，净营收为人民币2.764亿元（约合4030万美元），与上年同期的人民币1.355亿元相比增长104.0%。净亏损为人民币8780万元（约合1280万美元），而上年同期净亏损为人民币8990万元。不按美国通用会计准则，净亏损为人民币8160万元（约合1190万美元），而上年同期净亏损为人民币7850万美元。

第二季度财务和运营业绩摘要：

净营收为人民币2.764亿元（约合4030万美元），与上年同期的人民币1.355亿元相比增长104.0%。

毛收入为人民币2.901亿元（约合4230万美元），与上年同期的人民币2.053亿元相比增长41.3。

毛利率为76.5%，而上年同期为76.8%。

第二季度约有90万名独立付费用户购买了公司的课程和服务，而2018年第二季度约为70万。

截至2019年6月30日，累计注册用户总数为1.388亿，而截至2018年6月30日为8380万。

第二季度业绩分析：

净营收为人民币2.764亿元（约合4030万美元），与上年同期的人民币1.355亿元相比增长104.0%。

营收成本为人民币6490万元（约合940万美元），与上年同期的人民币3140万元相比增长106.6%。

毛利润为人民币2.116亿元（约合3080万美元），与上年同期的人民币1.041亿元相比增长103.2%。

毛利率为76.5%，而上年同期为76.8%。

整体运营开支为人民币3.005亿元（约合4380万美元），与上年同期的人民币1.827亿元相比增长64.5%。

运营亏损人民币8890万元（约合1300万美元），而上年同期为人民币7860万元。

净亏损为人民币8780万元（约合1280万美元），而上年同期净亏损为人民币8990万元。

不按美国通用会计准则，净亏损为人民币8160万元（约合1190万美元），而上年同期净亏损为人民币7850万美元。

归属于普通股股东的每股普通股基本和摊薄亏损均为人民币1.78元（约合0.26美元），而上年同期亏损人民币5.00元。

截至2019年6月30日，英语流利说持有的现金、现金等价物和短期投资总额为人民币7.295亿元（约合1.063亿美元），而截至2018年12月31日为人民币7.478亿元。

业绩展望：

英语流利说预计，第三季度净营收将达到人民币2.30亿元至人民币2.50亿元，与上年同期的人民币1.805亿元相比增长27.4%至38.5%。