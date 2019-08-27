上交所问询热景生物联合创始人：是否存在利益输送

【TechWeb】日前，上交所下发问询函，要求北京热景生物技术股份有限公司（以下简称：热景生物）就热景生物联合创始人周锌其亲属代持股份、周锌在同行业新三板公司旷博生物担任高管及在热景生物为公司董事，但未领薪等问题作出回复。

上交所问询函提到，热景生物自成立以来，周锌对外投资或在其他单位任职的情况，是否存在违反竞业禁止等规定或约定的情形；周锌在旷博生物等同行业其他公司负责的具体工作，是否据此向发行人让渡商业机会。

另外，上交所要求热景生物说明周锌通过其姐周晶晶代持设立发行人的背景和原因。

上交所发现，周锌持股比例逐渐降低及其未在公司领薪；报告期内，周锌及其姐多次对外转让股份，其中是否为转让双方真实意思表示，是否存在股份代持或其他利益输送安排等问题存疑。

对于上述问询，热景生物认为，在热景有限设立前，周锌已从事医疗器械的销售业务，并为此投资设立了北京同生奥翔生物技术有限公司（以下简称“同生奥翔”）。后同生奥翔因缺乏持续的业务机会，其经营活动逐渐停止，并于2003年10月27日被北京市工商局平谷分局吊销营业执照，并于2019年5月16日办理完毕注销手续。

此后，周锌因经销医疗器械对医疗诊断试剂领域较为了解，并因工作关系与林长青结识。基于共同看好医疗诊断试剂行业的发展前景，两人决定共同设立热景有限。

关于周锌其姐代持股份，热景生物认为，因同生奥翔吊销营业执照而被列入了工商管理部门的警示系统从而无法作为股东进行再投资。因此，周锌在得知上述警示系统限制后，在2005年6月设立热景有限时将其实际享有的“基因转殖动物研究与应用技术”非专利技术及其对应形成的股权交由其姐周晶晶代持。

热景生物表示，截至2015年9月，热景有限的股权代持情形业经相关方通过股权转让方式予以全部解除及规范，公司目前股权结构清晰、稳定，全体股东持有公司股份不存在权属争议或潜在纠纷。

热景生物股权结构显示，公司控股股东、实际控制人为林长青持股31.41%，周锌持股13.8%。

公开资料显示，热景生物主要从事研发、生产和销售体外诊断仪器和试剂。主要产品包括体外诊断试剂及配套仪器，主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和食品安全、疾控应急等公共安全领域。