详解苹果曾在内部研发的iPhone对讲机功能

各种通讯软件让我们的沟通变得十分方便，不管是在家里还是公司，室内还是室外，你都能随时联系到自己的好友，当然前提是手机能联网。如果手机信号不给力，或者身处户外，运营商网络没有覆盖到的区域，那就只能依靠对讲机这样的无线电设备。

根据外媒The Information的报道，苹果曾经考虑过给iPhone增加无线电通信的功能。它可以让两部手机在没有运营商网络的情况下互相发送文本消息，在山区、滑雪场等一些户外场景，这个功能可以让你和同伴的沟通变得更顺畅。

想法不错，可惜项目黄了

这项技术由苹果和英特尔合作研发，在苹果的内部代号为「OGRS」（谐音：食人魔），英特尔内部则称之为「Shrek」（怪物史莱克）。它利用的是900兆赫以上的无线电频段，由英特尔调制解调器提供支持。该频段经常用于短途通信，可以用小而短的天线作收发，很适合移动通信。

当时这个项目的背景是，苹果与高通在专利问题上有摩擦，下一代iPhone考虑使用英特尔的芯片。随着苹果与高通签订和解协议，以及收购英特尔的智能手机调制解调器业务等一系列动作，这个项目也被搁置。

高通的近端发现技术

其实早在几年前，高通也推出过一个类似的概念LTE Direct。它能够让手机越过基站，直接进行交流。相比起蓝牙，LTE Direct的覆盖面积更广，可以与500米之内的设备进行信息交换，它也更省电，可以定期发现周围的设备。

当然，如果用于通讯的话，LTE Direct的范围还是显得不够。它更大的用途是将用户画像提供给社交软件、线下商铺，用来吸引消费者。

iPhone的对讲机功能，则更多是为了在特殊情况下进行通讯。比如像美国这样地广人稀的国家，有的旅游景点没有被运营商网络覆盖，会对游客的安全造成隐患。从这个角度来讲，苹果给iPhone增加对讲机功能也是出于安全考虑。

硬件不够，软件来凑

2017年，美国FCC主席Ajit Pai曾经呼吁苹果，要求iPhone启用FM广播功能，以便用户在飓风期间及时收到救援信息。因为在网络设施被破坏时，无线电的传输距离要比数据网络更稳定。苹果给出的回应是，iPhone 7和8的系列中没有内置FM芯片，也没有设计用于支持FM信号的天线，因此无法在这些产品中启用FM广播。

当时一款叫做Zello的对讲机App发挥了更大的作用。只要连接数据网络或Wi-Fi信号，它就能把手机作为对讲机，进行双向通讯。Zello不需要像其他通讯软件那样，建立账号、发起通话、等待接通。用户可以直接在公共频道里向所有人发布信息，救援人员看到后能及时采取行动。

iPhone的对讲机功能被暂时搁置，对用户来说是有些可惜，但这并不意味着苹果会彻底放弃这个功能。收购英特尔的手机调制解调器业务后，苹果获取了大量人才和专利。不管出于安全考虑还是功能提升，iPhone的无线电通信都会是一个极具吸引力的功能。