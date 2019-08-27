中国电信刘桂清：建好用好5G是运营商义不容辞的责任

在日前召开的“5G智联未来高峰论坛”上，中国电信集团有限公司副总经理刘桂清作了题为《5G赋能产业智慧升级》主旨报告。

刘桂清表示，5G把我们带入了智能的新时代，大数据和人工智能跟5G的结合会带来新的业态，新的产业。大数据的爆发式增长，以及CPU算力的爆发式增长，为5G+大数据+人工智能的结合带来了新的可能。

5G时代定义了三大场景：eMBB、URLLC、mMTC。5G在6月份发放牌照后，让消费者有了更好的体验，大家用得比较多的AR、VR，5G来了以后体验会更好。教学方面，通过MR混合现实的教学场景开发，能使社会教育资源更均衡。

5G将成为社会数字化转型的高速公路，助力智慧城市建设，提升政务管理的时效性、科学性和广泛性。例如5G支持高清视频监控、报警快速响应，人身和财产安全能得到更好保护；5G广泛接入获取海量数据资源，提高基于AI的政府决策的科学性和准确性；5G使能智能交通系统和车联网，降低事故率和拥堵程度。

刘桂清表示，作为电信运营商来讲，怎么样把这张5G网络建好，为所有的应用赋能提供基础，这是电信运营商义不容辞的责任。重庆是中国电信聚焦的一个重中之重的城市，目前中国电信跟重庆签了5G的战略框架协议，今年年底之前，中国电信会在重庆建设超过3千个以上的基站。两、三年后会到将近2万个基站，使得网络覆盖有更好的基础。

刘桂清认为，5G时代是云的时代，也是云网融合的时代，云网融合是5G的基础，5G加速云网深度融合，共同形成新一代云化的智能网络。一方面，云网融合为5G发展奠定坚实基础。另一方面，5G的发展推动云网深度融合。5G的安全，安全是我们最关心的问题，没有网络安全就没有国家安全。作为5G来讲可能它的安全挑战性更大，因为5G是一个全云化的开放架构。中国电信在网络的安全方面也提供了很好的解决方案，从云安全到网络本身，到终端都有一揽子解决方案，使网络的安全、应用的安全和用户的安全能够得到同时的保障。在无人驾驶方面，接下来中国电信会跟重庆市政府一起来联合创新，更好更快的使无人驾驶能够从现在的概念走上未来的实用。