QuestMobile：中国市场华为苹果份额相差已不到2%，安卓手机中华为忠诚度最高

8月27日，QuestMobile发布了2019中国智能终端市场半年报告，报告从多个角度对2019上半年我国的智能终端市场进行了解读。

在智能终端市场方面，QuestMobile数据显示，在市场占有率上，苹果依然占据榜首，但地位正在动摇，在智能手机销量整体下滑的情况下，华为手机销量强势、逆势而涨，市场份额与苹果的差距缩小至1.88%；国产手机崛起，四大手机品牌市场份额进一步扩大至65.7%。

用户忠诚度方面，“果粉”的忠诚度有所下降，更多iOS系统用户转向安卓系统，安卓用户忠诚度进一步提升，数据显示，今年6月，iOS换至iOS的用户占比为54%，去年同期为56.8%；iOS换至安卓的用户占比为43.2%，去年同期为46%。有27.8%的iOS用户会转投华为，华为用户品牌忠诚度最高。

用户换机向中高端机倾斜，四大手机品牌手机用户中，2000元以上的用户比例明显提升。在高端市场，华为高端机用户主要来源于苹果手机用户的换机需求，高端机用户向国产高端机聚集的趋势越来越明显。

资料显示，在更换华为P30 Pro的用户中，分别有8.7%来自于iPhone 7 Plus和iPhone X，5.9%来自于iPhone7，5.7%来自于iPhone 6S，5.3%来自于iPhone 6S Plus。