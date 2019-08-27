反偷拍、测故障，这款魔热配件让手机秒变“火眼金睛”

在没有月亮和星光的黑夜，伸手不见五指的情况下，怎样才能提前察觉到危险？

从很早以前，战场指挥官就因为这个头痛不已的问题在战争中吃过各种亏。黑夜就像一团迷雾，将人的视野锁在狭小的范围当中很难行动，也因此，围绕夜袭和反夜袭的战斗贯穿了上千年的人类战场，直到红外热成像仪的出现改变了这些。

在漆黑的夜晚，这种神奇的设备能够找出辐射红外线的物体，并通过画面反映这些物体不同热量值之间的差异，这种借助特殊感光元件打造的设备不但让人类破除了视野盲区，还成为许多场景下不可或缺的重要工具，安保巡逻、检修测温、实验比对......红外热成像仪发挥作用的舞台在不断扩展。

不过你有没有想过，当它走进我们的生活，成为手机的一部分会是什么样？最近，极客之选（公众号GeekChoice）拿到了一台神奇的设备「魔热手机热像仪」，只有五号电池大小的它能瞬间把手机变成红外热成像仪，究竟它的效果怎样？适合哪些人群购买？今天我们来一起了解一下。

小巧精致是魔热手机热像仪给人留下的第一印象，相比传统手持红外测温仪，魔热手机热像仪整体只有一节五号电池大小，重量20克，日常随身携带几乎没有任何负担，为了方便收纳，官方还配备了一个随身携行盒与挂绳，这点很贴心。

和传统红外热成像仪不同，魔热手机热像仪被设计成手机配件，这让它拉近了和普通用户之间的距离，整体采用金属外壳，质感很好。

设备内部，魔热手机热像仪内置了高德自研的封装红外焦外平面探测器，可以分辨0.06℃以上的温差，测温范围在-20℃到120℃之间，在日常生活许多场景都能发挥作用。

不同于国外FLIR等同类产品的内置电池方案，魔热手机热像仪通过免电池设计可以由手机供电，功耗低于150mW，采用Type-C接口（官方也将会推出lightning接口产品），在4000mAh电池的手机支持下，可以连续使用3小时以上，这样的续航非常出色。

魔热手机热像仪机身上有一颗红外摄像头，具有50°视角，热成像分辨率120×90，因此可以快速扫描目标并确定热源，由于采用手机配件的方式，因此手机屏幕就成为取景框，在观察时非常方便，这也是区别于测温枪等产品的最大不同。

通过精简的设计和对尺寸的把控，魔热手机热像仪整体外观不会让你觉得它十分复杂，这在日常使用层面非常重要，而挂绳和携行盒的加入也能看出产品的便携和贴心，整体外观方面，这款产品给人不错的印象。

作为市面上为数不多能将手机秒变红外热成像仪的产品，魔热手机红外热成像仪的整体功能非常丰富，不过在了解具体的功能特点之前，我们不妨先来看看魔热手机热像仪的参数配置：

分辨率：120×90

视场角：50°

接口：Android：USB Type-C；iOS：Lightning

测温范围：-20℃-120℃

测温精度：±3℃

工作高度：最高3000m

重量：20g

尺寸：50mm×14mm×18mm

颜色：深空灰/皓月银/流光金

使用之前，首先需要下载魔热手机热像仪官方App，并将产品安装在手机上，这时App界面会自动开启。

和我们日常使用的相机界面非常相似，官方App的UI没有复杂的设计，上方是包括亮度对比度调节、添加分析对象等功能，中间取景框有温度分布滑条和画中画功能，下方则是拍照录像按钮，首次使用不会让人觉得很麻烦，即便是对红外热成像仪完全不了解的人也能很快上手。

拍出物体温度是魔热手机热像仪的核心功能，这一功能可以让人在不接触物体的情况下就知道它们表面温度，生活中很多场景，比如对生病的人查看体温异常，再比如家庭电路故障时检查问题，这种情况下，红外热成像仪必不可少。

我们拿桌面上两杯水做一个测试，桌面上有两杯水，如果不去接触，那么你不知道究竟是不是热水，会不会烫手，相机拍到的这张就是我们肉眼所见，如果里面装满刚烧好的热水，那么你很可能会被烫伤。

桌面上的两杯水温度差别很大

这时候，如果打开魔热手机热像仪再来看看，你就会发现一片新大陆。如图中这两杯水，红色杯子中的热水温度范围在58℃左右，蓝色杯子温度在24℃，这样的分离测量能帮助用户判断画面中不同部位的温度并进行直接对比。

类似的工作场景还有更多，比如实验室中对比不同烧杯的温度，魔热手机热像仪测量温度范围在-20℃-120℃之间，观测距离有3米，并且能看到10米开外的人，不动手就能对比温度，让它在许多场景下都能发挥作用。

安保防护是魔热手机热像仪另一个重要方向，如前面所说，最早在军事层面，红外热像仪就是在黑暗中帮助人们判断物体的重要工具，在如今的民用领域，这样的功能在夜间室内防护上也非常好用。

不少家庭都会在客厅中或者门前安装摄像头，以此来保证室内安全，在日常情况下，智能摄像头的确能起到安全防护的效果。不过在夜晚，红外热成像仪相比摄像头会有更大优势。

一杯热水在相机（左）和热成像仪（右）画面的对比

比如上面这张黑夜中的简单对比，画面中放了一杯热水，在人眼很难看清的夜晚，这杯带有温度的水会非常清晰呈现在红外热成像仪前，而类似的黑夜中，人体也能像这杯水一样发出热量，这便体现出红外热成像仪的优势。

并且，当我们用魔热手机热像仪观察时，你还能为画面设定不同的图像伪彩风格，目前提供了包括白热、熔岩、铁红、医疗等不同滤镜效果，更支持自定义设置，对于不同场景，多种风格会让你开发出不同作用。

不仅如此，在更专业用户手中，便携红外热成像仪还能发挥出更大作用。就拿最常见的电路检修来说，高温发热往往是电路故障的集中表现，通过从温度判断故障位置，对于专业用户来说将会起到事半功倍的作用，这种方法还能帮助用户检测暖通、空调故障，拍下照片直接记录，方便又好用。

除了这些，安装在手机上的便携红外热成像仪还有一个最重要的使用场景，那就是旅行中防偷窥保护隐私。随着近年来关于酒店隐藏摄像头的新闻屡屡出现，不少人住酒店总会尝试检查是否有隐藏摄像头，在这方面，魔热手机红外热成像仪能起到大作用。

如你所见，外出旅行时总会遇到类似的室内场景，当你肉眼难发现隐藏的摄像头时，如果还是不放心，那么通过红外热成像仪的镜头就可以确保屋内情况，这在很多时候都能对自己隐私起到很好的保护作用，而除了红外热成像仪，其它设备很难做到这一点，这也是魔热手机热像仪的重要作用之一。

从工作中的温度测量，到夜间巡查安保的家庭防护，再到外出旅行时候的隐私安全，红外热成像仪在生活当中的作用越来越大。对普通用户来说，它并不是一个娱乐工具，而是能确实解决某一类问题的重要工具，因此适合有这方面需求的用户选择。

而从产品角度，能够将专业性和便携性结合在一起，魔热手机热像仪表现出了自身的独特价值，有了这个小小的手机配件，对于一部分有专业需求的用户来说，也可以作为重要补充，无论是普通消费者还是偏专业定位的用户，售价1299元，做工精致的它都会是一个不错的选择。(编辑;Rubberso)