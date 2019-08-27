苹果发力，流媒体大战一触即发

苹果近一年来一直在疯狂购买内容，它已经准备好在流媒体领域拿回硬件市场的“亏空”。尽管主要竞争对手Netflix占据了市场主导地位，但在流媒体和付费电视仍有价格空间的情况下，用户现在有了越来越大的选择余地。

对于手头现金储备有些“过剩”的苹果而言，现在可以用价格战开始从Netflix的地盘里夺食了。

巨额投资，寻求盈利增长点



据彭博社报道，苹果公司计划在11月底前推出Apple TV+电影和电视订阅服务。报道指出，苹果已经拨出60亿美元的预算，用于支持即将推出服务所需要的原创节目和电影。

虽然不是内容之王，但是苹果在媒体分发方面有着相对耀眼的战绩，例如苹果已经成功地将音乐媒体与Apple Music相结合，而且Apple Music在美国市场已经超越Spotify，占据了领先地位。苹果为了长期发展投入了大量资金，特别是为了实现“到2020年服务业务营收达到500亿美元”的目标。

不过，苹果显然不想在数量上与Netflix和HBO这样的流媒体巨头去竞争。苹果公司在这方面的目标是提供一份精心策划的节目清单，希望观众能被苹果承诺的高质量节目所吸引。为此，苹果公司可是付出了高昂的代价。

全球知名证劵公司Wedbush的分析师预测，未来五年，Apple TV+将获得约1亿付费用户。或许，这也是CEO蒂姆·库克的预期底线。

目前，全球智能手机行业的销量由于经济疲软和市场饱和而持续下滑，苹果这家科技巨头也在试图找到更多的途径，来增加公司的营收。据报道，Apple TV+的价格可能为每月9.99美元，而目前Disney+的价格不到7美元/月，Netflix最受欢迎的订阅套餐为13美元。随着苹果和迪士尼开打价格战，未来Netflix也可能会推出优惠套餐。

不过就打价格战而言，苹果的优势并不大，因为Apple TV+的成本可能比竞争对手要高出很多。彭博社引用消息人士透露的信息指出，苹果正在考虑新的服务策略，包括率先推出前三集重磅节目，然后持续每周一次的更新频率。据报道，该服务将在全球150多个国家推出，然后向全球推广。

或许，砸重金买买买之后，苹果还需要继续用重金抗住补贴市场带来的压力。

多方争霸，各显其能

据eMarketer的最新报告显示，Netflix目前仍然是美国排名第一的订阅流媒体服务商，但近一年来包括亚马逊Prime Video和迪士尼Hulu在内的竞争对手，正在采用各种方法争夺其市场份额。

该报告预测，2019年美国消费者将有超过1.825亿人次订阅流媒体服务，占总人口的53.3%。从预测结果来看，Netflix在2019年将拥有1.588亿观众，eMarketer表示，Netflix将在今年剩余时间内呈现较好的增长势头，订户将比2018年增长7.6%。

这样看来Netflix仍然是用户心中的首选。不过报告指出，尽管其总用户数有所上升，但前两个季度美国的流媒体市场总量却出现了下降。包括Netflix在今年第二季度也宣布，公司出现了近十年来首次美国本土用户数量下降的情况（Q2相比Q1减少13万）。

出现这样的情况，原因并不复杂。如今Netflix不再是欧美流媒体视频的唯一选择。早在2014年，它曾拥有90%的市场份额；但是到了2019年，该公司的市场比重将缩水至87%。Netflix市场份额消失3个百分点的重要原因之一，来自Hulu和Prime Video的崛起。

▲迪士尼将推出订阅套餐：包含Disney+,Hulu和ESPN+

迪士尼觊觎Netflix的蛋糕已经很久了，旗下的Hulu预计在今年能在全美拿下7580万名付费用户，预计将占到其订户的41.5%。同时，亚马逊最近也一直在加强市场竞争的力度，eMarketer预测Prime Video将在2019年成为美国第二大视频服务提供商,目前其拥有9650万观众，比去年增长了8.8%。

环顾一下场内竞争者，可以看到Netflix的市场份额优势正在不断面临威胁，尤其是Disney+、ESPN+和Hulu的捆绑套餐，堪称是其杀手锏。

据悉，迪斯尼新推出的流媒体服务将于2019年11月12日推出，每月费用为6.99美元（每年69.99美元）。而Disney+、Hulu和ESPN+订阅的捆绑套餐也只需每月12.99美元。迪斯尼+的内容将包括迪斯尼整个电影库，如惊奇漫画大片、星球大战系列和辛普森一家等受人喜爱的影视剧内容。

表面看来，独立的Disney+订阅价格最初让分析师感到惊讶，但迪斯尼将为其各种流媒体平台提供单一订阅项目的选择，其实并不那么令人惊奇。欧美市场上充斥着大量的流媒体服务，仅美国就有300多个流媒体平台。最近的一项调查显示，全美近一半的电视消费者对不得不处理如此多的订阅内容感到厌倦。

迪士尼为消费者提供了一种简化他们支付费用的方式，同时仍然为那些只对Disney+感兴趣的人提供了一种更便宜的订阅选项，这是对过度饱和的流媒体市场的直接回应。

“Netflix多年来一直面临着来自流媒体视频平台、付费电视服务甚至视频游戏平台的强大竞争，”eMarketer预测分析师埃里克·哈格斯特罗姆分析，“虽然市场上没有真正的Netflix杀手，但迪斯尼即将推出的与迪斯尼+、Hulu和ESPN+捆绑产品，可能是最有杀伤力的。”

哈格斯特罗姆还强调：“与传统付费电视相比，流媒体视频的市场受到高端原创内容和低订阅成本爆发的推动。消费者对新节目和电影的强烈需求，推动了Netflix、Hulu和亚马逊Prime Video的竞争，这些服务放过来也更积极地推动了观众的增长。”

如今，越来越多的公司进入欧美流媒体市场的争斗之中，它们投入巨大的资金推动市场发展。这场激烈的竞争对于当地用户来说无疑是十分有益的，这意味着他们会以更低的价格得到更多的内容和服务。

祝他们珍惜这段流媒体巨头“放水养鱼”的好时光，因为一旦巨头座次再次确认，补贴进去的资金早晚要从资费中找补回来。

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