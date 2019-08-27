B站摘帽，不再只靠游戏赚钱

摘要：B站核心是以粉丝为主体的内容经济

8月27日，B站公布了截至2019年6月30日的第二季度未经审计的财务报告，以下是这份财报中的数据重点：

Q2季度总营收达15.4亿元人民币，同比增长50%，大幅超市场预期。其中，非游戏业务收入占比攀升至40%，实现162%的同比高速提升，营收结构更加趋于平衡。 Q2季度月活达1.1亿，同比增长30%，环比净增900万，创造了B站自2017年以来单季增长的记录，其中移动端月活用户高达9620万，同比增长35%。 Q2季度月均付费用户630万，同比增长超一倍，单个月活用户所带来的非游戏收入同比增长102%。截至2019年6月底，B站大会员同比增长148%至530万。

在总体营收增长的前提下，B站收入来源变得更加多元。游戏收入占比自2018年Q1至今，从79.38%下降到60%。B站正逐渐摘掉营收模式单一的帽子，形成游戏、直播+增值、广告、电商的商业化矩阵。

财报显示，二季度B站直播和增值服务业务收入达3.3亿元，同比增长175%。此外，B站在电商及其他业务收入上的增速依然强劲——二季度业务收入达到1.2亿，同比增长489%，连续三季度保持三位数增长。

通过对内容品类和运营模式的丰富，B站正不断提升商业化效率，在保持用户高增长的同时，对单个用户商业价值挖掘的能力也有提升。这体现在单个月活用户给B站带来的非游戏收入上，该部分收入同比增长102%。

从社区数据看，Q2季度B站用户日均使用时长同比增加3分钟至78分钟；日均视频播放量达到5.9亿次，月均互动数达18亿次，分别同比提升84%和180%。值得一提的是，B站已经连续十二个月将用户留存率保持在80%。

财报中，B站还对2019年第三季度收入进行了展望，预计将达到17.4至17.7亿元人民币。对B站而言，不断扩充优质内容是其推动用户增长，实现用户高留存的核心。对优质内容的投入、社区生态的持续建设及商业化策略的推进，则是其实现营收持续提升的关键。

2019年8月16日，BILIBILI WORLD 2019广州站在保利世贸博览馆开幕。|图片来源：视觉中国

加大内容投入，构建生态护城河

Q2季度，B站完成了对超电文化的收购。作为B站的线下文化平台，超电文化签约的B站UP主超过200人，累计的B站粉丝量也多达9500万，涉及的业务包括线下活动、UP主经纪及衍生品开发等。

B站董事长陈睿表示，二者合作将有助于B站商业化能力的提升。这种提升是在B站现有的四块营收矩阵上，拓展线下活动、艺人管理等营收渠道。B站的品牌活动BML正是由超电文化负责。此外，超电文化还将负责运营B站的虚拟偶像业务。

在2019年Q1季度的财报电话会上，陈睿特别提到过虚拟偶像业务对B站变现空间的拓展。Q1季度，有超过来自全世界的 6000 虚拟主播在 B 站开播，观看的观众人数接近 6000 万。陈睿说，无论在用户参与数，还是付费率方面，这都体现出极强的粉丝效应。

为了构建内容生态，B站的策略是选择优质标的进行投资。据不完全统计，至今，B站已经对外发起了50笔投资，标的涉及虚拟偶像、游戏、二次元社区、IP等ACG全产业链。除了超电文化，Q2季度，B站还间接投资SMG旗下纪录片公司。

在数笔投资中，此前B站以参与天使轮、A轮为主，如今则倾向于收购，控股，看重被投公司与自身的业务协同。今年六月，B站庆祝了十周年，会上陈睿提到，「过去十年我们投资了16个国产原创动画团队，投资和参与出品了71部国产原创动画，基本上占过去三年国产原创动画总数量的一半。」

毕竟，优质的动漫新番是其拉动会员付费的核心。Q2季度，B站自制宠物真人秀《宠物医院》和联合制作的谈话综艺《非正式会谈》第五季陆续上线；6月开播的科幻题材动画《灵笼》。同时，B站还宣布启动改编自刘慈欣原著小说《三体》的动画项目。

除了加强PGC的内容投入，Q2季度在UGC的产出上，B站也有新动作。7月，B站上线了「互动视频」功能。UP主在制作视频的时候，可以创作完全不同走向的剧情。此外，Vlog视频风起，B站也加大了对该类视频创作者的补贴与奖励。2019年Q2季度，B站正进一步加强其优质内容的护城河。

加强用户增长，出圈与商业化同步

有关视频内容投入，B站方面表示，更倾向于自制属性的内容，并继续在PUGV方向上加大投入。随着日漫新番的版权成本上涨，B站在内容采购上的成本投入也水涨船高。

从源头扶持国漫工作室，提升自制动画、漫画的内容水平，不失为一种降本增效的办法。优质原生内容不仅可以拉动用户付费，衍生出的IP还能够进行长尾开发。B站COO李旎说，B站将会建立更多基于IP衍生出来的回收机制。

最早以泛二次元内容起家的B站，如今已成长为涵盖音乐、科技、游戏、时尚等诸多领域内容的综合性网站。十年发展，B站实现可持续发展的内核却没变，即是陈睿所说的「内容粉丝经济」。

因此，围绕内容做业务延展，是目前B站最清晰明确的发展方向之一。今年7月31日，B站一次性公布了五款独立游戏，包括动作类游戏《斩妖行》，文字冒险类游戏《妄想破绽》，这两款是和索尼合作，将在PS主机上发行。

反观目前中国的独立游戏市场，投入大盈利难却是问题。B站游戏负责人张峰向说：「B站做游戏的逻辑特别简单，就是面向特定用户，满足他们的内容需要，目前收入盘子肯定是不大。」但提供能够满足用户特定需求的内容才是关键。

长久以来，B站还面临的一大问题，是在保证原有社区氛围的前提下，实现更优用户拓展和一系列商业化变现。早年间，创始人徐逸曾立下「正版番剧永不添加贴片广告」目标。于是，如今的B站就将基于信息流的效果类广告和优质内容的品牌广告是 B 站广告业务的发展重点。

财报显示，广告业务收入在第二季度同比快速增长75%至1.7亿元。随着B站品牌影响力的逐步扩大及自身效果广告效率的提升，品牌广告及效果广告业绩在本季度内继续获得增长。

而在电商业务的变现上，B站的策略也是小步快跑，根据优质原生up定制商业化方案，通过与自身特点相契合的产品联名、相关周边衍生品开发等多种方式，为自己的内容能力找到最适合的商业化场景。B站做电商的优势在于极强的用户粘性，这使得其电商转化率较高。

2019年是B站在商业化上加速的一年，走到Q2季度，B站也加强了对用户增长投入。在Q2季度的财报电话会上，被问到为何在这个时间节点加速用户获取，B站COO李旎回答，过去一年，我们的内容生态建设得到了很大的增强，社区的长期留存事实上也在提高，B站的变现能力同样在提升。

「这三个原因，证明我们不仅能把新用户很好地引入，也能将他们很好地留下来，并且对引入的新用户我们还能对他们进行更好的变现。」这是B站决定加强用户增长的基础。B站正在进一步「出圈」，而李旎还提到，到2021年B站的MAU目标是达到2.2亿。