卢伟冰微博调查：玩游戏需要游戏手柄吗

IT之家8月27日消息 Redmi Note 8系列将于8月29日正式发布。今日晚间，小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理@卢伟冰 做微博调查：1、玩游戏需要游戏手柄吗？为什么？2、游戏手柄目前成本很高，大家认为什么价格会普及？

卢伟冰在近日的微博中多次科普Redmi Note 8 Pro的游戏性能。卢伟冰表示，一款产品要称得上游戏手机，必须有着能满帧运行游戏的性能、高效的散热系统、稳定的网络连接、超长的续航体验。针对以上痛点，Redmi Note 8 Pro在立项时就考虑了对应因素，并做了众多优化：

1、联发科Helio G90T拥有准旗舰级别的性能；

2、联发科Helio G90T支持智能负载调控引擎。

3、联发科Helio G90T支持网络优化引擎；

4、Redmi Note 8 Pro搭载液冷散热技术；

5、Redmi Note 8 Pro使用游戏X天线设计；

6、Redmi Note 8 Pro还可搭配定制版黑鲨游戏手柄。

综合现有消息，Redmi Note 8搭载骁龙665处理器，采用了4800万像素主摄+超广角+景深+超微距四摄。Redmi Note 8 Pro搭载联发科G90T处理器，采用水滴屏设计，内置4500mAh电池，采用液冷散热系统，后置四摄、后置指纹识别；此外，Redmi Note 8 Pro机身采用3D四曲面玻璃设计，目前已知配色有墨绿色及贝母白 。目前，尚不清楚Redmi Note 8系列发布会上是否会推出游戏手柄。