京东夜经济数据：沪夜间订单量最高，京津最爱吃零食

8月27日消息，京东大数据研究院联合北商研究院发布《2019上半年互联网夜经济报告》。报告显示，广东、北京、江苏、四川、山东成为晚18点后至早6点前，下单活跃指数TOP5的省市。

其中，以晚23点后-早3点前作为统计时间段，“夜猫子”占比高的省市为新疆、广东、四川、广西和陕西；相对地，“早睡族”占比高的省市则出现在黑龙江、吉林、安徽、辽宁和山东。

从全国各省市夜经济消费的品类结构分析来看，北京、天津、重庆的消费者购买了更多的“宠物生活类商品”，成为最爱“猫主子和狗主子”的地区；天津、山东、河北购买了更多的酒类；黑龙江、陕西、吉林的消费者最爱“美”，购买了更多的美妆护肤类商品；青海、安徽、海南的消费者最爱“做饭”，购买了更多的厨具；最爱“吃零食喝饮料”的消费者则来自上海、北京和天津，他们购买了更多的食品饮料类商品。

对夜经济衍生消费商品进行分析研究。数据显示，面膜、睡衣、啤酒、速食和耳塞等商品成为下单量排名前五的商品。单从食品饮料类商品的下单量来看，啤酒成为了熬夜首选。

此外，从晚18点后京东物流一小时达数据来看，水果、冷系食品和休闲食品夜单量较高，蔬菜、洋酒和乳品冷饮则呈现出高增幅。

除京东平台线上的消费数据外，报告还展示了无人超市、7FRESH七鲜超市、京东到家等消费特色数据，解读线下消费者的购物行为。

7FRESH七鲜超市数据显示，一次性用品、热带水果、低温酸奶、茄果类、面包、糕饼、饮用水成为晚18点后下单量排名前十的商品类别。从用户画像来看，女性、26-35岁用户更偏爱夜消费。

无人超市数据显示，受员工就餐、上下班影响，办公区销售波动性较为明显，景区周围19：00-22:00销售表现活跃（如西安大雁塔等），商业区14:00-17:00销售表现最为活跃；办公区偏好鲜食类、景区偏好饮用水、商业区则偏好饼干糕点。

京东到家5月-7月销售数据也显示出了夜经济消费正在高速增长，夜间订单量同比去年增长达60%。其中便利店夜间成交额同比增长40%，销量最高的商品为奶制品、便利店鲜食及冷饮冰品。

在城市维度上，上海是全国夜间订单量最高的城市，当然夜经济的活力不仅体现在一线城市，重庆夜间单量同比增长110%、武汉增长70%、惠州增长130%，大量二三线夜间消费增速超过了老牌一线城市。