微软Surface Pro 7/Book 3/Laptop 3发布会宣布：10月2日纽约举行

IT之家8月28日消息 微软今天宣布，其下一个Surface活动发布会将于2019年10月2日举行。邀请函已发送给媒体，深色背景下包含Surface徽标Logo，确切来说应该是Microsoft Logo。不过该Logo并不完整，暗示着Surface设备存在新形态。

微软通常在10月份举办Surface活动，在那里它会展示整个生产线上新的设备。虽然今年还不清楚会发生什么，但我们可能会看到Surface Pro 6、Surface Laptop 2以及Surface Book 2的继任者到来，也就是Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Book 3等的到来，预计微软将会为这些设备带来USB-C接口的全面支持，设备更轻薄，Surface Type Cover键盘盖升级等。

去年微软推出了新的Surface Studio 2设备，并且微软的PC开发周期似乎更长一些，所以今年预计不会发布新的Surface Studio 3设备。

预计微软会发布以下设备及内容：

Surface Pro 7采用最新的Intel第10代处理器和USB-C支持。

Surface Laptop 3采用最新的Intel第10代处理器和USB-C支持。

Surface Book 3采用最新的Intel第9处理器和USB-C支持。

基于高通骁龙8cx处理器的Surface设备，支持LTE/5G。

Surface Go 2具有更高的性能和电池续航。

事情变得有趣的是，我们可能最终看到一款双屏设备诞生，传言已经有一段时间了。据称，微软在今年早些时候向员工展示了“Centaurus”双屏设备，暗示它可能已经接近发布。