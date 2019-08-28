Apple Arcade加持，苹果Mac游戏将迎来希望

世界上最大的游戏平台是什么？是Steam吗？还是PlayStation？不，答案是手机游戏，或者更具体地说，是iPhone和Android游戏。

PlayStation Network的月用户数可能高达9400万，但这与iOS游戏《Candy Crush Saga》惊人的2.8亿下载量相比就相形见绌了。

数以百万计的手机游戏用户可能并不会自己归类为游戏玩家，但如果你是苹果的用户，你也会希望能在Mac上畅玩玩游戏。考虑到苹果为重振Mac应用商店所做的努力，这事说起来容易做起来难，而近期Apple Arcade游戏订阅服务让人们看到一些希望，或许能改变现在Mac平台的游戏现状。

Mac游戏的希望

用户在Mac玩游戏体验并不是那么好，一款新作登陆Mac的时间往往比Windows系统晚许多年(还得它会出Mac版），Mac玩家可以玩的游戏范围有限，而且大多已经过时。

此外，大多数Mac电脑搭载的集成显卡功能不足，如果你想要一个独立的显卡就必须选择苹果产品线中更昂贵的选项，或者购买一个昂贵的外部显卡（eGPU）。

苹果最近宣布的游戏订阅服务Apple Arcade可能会成为Mac玩家们祈祷的答案。苹果已经承诺，它的100多款游戏都将在iOS、Apple TV以及Mac上运行。而且你知道，这个苹果静心策划的游戏库，那么上面的游戏会在Mac系统上运行得非常好。

此外，英特尔「冰湖」系列处理器系列预计将在2019年底推出笔记本电脑，这将带来更强大的集成图形性能。虽然目前还没有消息，但我们可以合理预测即将推出的MacBook会更新到更强大的处理器，Apple Arcade在2019年秋季的正式发布对于Mac玩家来说可能是一个完美的机会。

Apple Arcade将带来的大量游戏，可能是Mac游戏有史以来获得的最大动力。这是Mac玩家们首次拥有一个齐聚众多知名开发商、发布最及时、质量最有保证的游戏目录，不再需要苦苦等待Windows的漫长移植，也不用担心性能不足。换句话说，Apple Arcade可以让Mac App Store成为一个制作精良的游戏分销平台，潜力不容小视。

非玩家的平台

Apple Arcade并不针对典型的PC玩家，它里面没有《使命召唤》，没有《绝地求生》，苹果虽然在努力搞游戏服务，但却并未打算顺应游戏玩家的主流趋势，并朝着另外一种方向发展。

简单看一下Apple Arcade的预告页面，你会发现一些非常不同的东西。它强调开创性的游戏，并表示故事性和设计手法将比以往任何时候都走得更远，而且很多游戏都具有合作性，游戏中有谜题、成长故事，还有制作精美的世界，并不总是以激烈的对抗来吸引人。

所有这些都告诉我们，苹果的目标是将Apple Arcade瞄准那些让并不是很热衷于主流游戏的「非玩家」，而这些广大的「非玩家」是iOS成为如此成功游戏平台的基础。

Apple Arcade 4.99美元的价格应该会比较受欢迎，因为之前有传言称其月费是这个数字的两倍左右，与Apple Music和Spotify等服务相当。但如果能以更低的价格吸引iOS游戏用户，将会产生意想不到的效果。

这些游戏玩家习惯了花比PC/Mac平台上少得多的钱来购买一款App，每月花4.99美元从知名开发者那里访问100多款跨平台游戏，没有广告，没有应用内购买，也没有游戏时间限制，这听起来非常有吸引力。这进一步证明，苹果和Apple Arcade正在争夺一个更加休闲的游戏市场——这对于Mac来说，恰好是正确选择。